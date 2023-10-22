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وزير الصناعة: المملكة قادرة على مواكبة أوائل الدول في مجال سلاسل الإمداد

10/22/2023 2:16:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد وزير الصناعة والثروة أن المملكة تراهن على أن تكون أحد أهم بلدان العالم في مجال سلاسل الإمداد العالمية، والعمل على إيجاد الحلول للتحديات التي تواجهها، وذلك استنادا على مزاياها المتمثلة في الثروات الطبيعية والموقع الإستراتيجي المميز، وقدراتها البشرية، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة حددت 12 قطاعا صناعيا إستراتيجيا وهناك برنامج واضح لمشاركة المملكة في سلاسل الإمداد لكل قطاع من هذه القطاعات.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "قيادة موجة جديدة من الاستثمارات في سلاسل الإمداد المستدامة"، والتي أقيمت خلال أعمال مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في مدينة الرياض، أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تسعى لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية، وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.
وأشار الخريف إلى أن المملكة حققت نقلة نوعية خلال فترة قصيرة في قطاع صناعة السيارات، كما أنها لاعب مهم جدًا في قطاع البتروكيماويات، ونجحت بتحويل أكثر من 60%من منتجات الألمنيوم إلى منتجات عالية القيمة خاصة في قطاع صناعة السيارات وأجزاء من الطائرات.
وبين وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الوزارة تعمل على تحويل المواد التعدينية الطبيعية إلى منتجات صناعية ذات قيمة عالية، وليس فقط الاكتفاء بتصدير المواد الخام، عادًّا جائحة كورونا قد اختصرت الزمن في بناء القدرات الصناعية الكبيرة داخل المملكة، وتقوية سلاسل الإمداد المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

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