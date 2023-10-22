Sunday, 22 October 2023 10:01 GMT

الإعصار تيج يشتد إلى عاصفة إعصارية عنيفة

10/22/2023 2:16:46 PM
(MENAFN- Al Watan) اشتد الإعصار "تيج"، الذي يتشكل في بحر العرب، إلى مستوى عاصفة إعصارية شديدة اليوم, ويتجه نحو السواحل اليمنية والعمانية، وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية الهندية "آي إم دي".
ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة الإعصارية باتجاه الشمال الغربي وتعبر السواحل اليمنية والعمانية بين مدينتي الغيضة اليمنية وصلالة العمانية، بالقرب من شرق الغيضة.

MENAFN22102023000089011017ID1107283463

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث