الإعصار تيج يشتد إلى عاصفة إعصارية عنيفة

الإعصار تيج يشتد إلى عاصفة إعصارية عنيفة
التاريخ
10/22/2023 2:16:46 PM
(MENAFN
- Al Watan) اشتد الإعصار "تيج"، الذي يتشكل في بحر العرب، إلى مستوى عاصفة إعصارية شديدة اليوم, ويتجه نحو السواحل اليمنية والعمانية، وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية الهندية "آي إم دي".
ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة الإعصارية باتجاه الشمال الغربي وتعبر السواحل اليمنية والعمانية بين مدينتي الغيضة اليمنية وصلالة العمانية، بالقرب من شرق الغيضة.
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