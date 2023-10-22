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انطلاق أعمال المؤتمر السنوي للأبحاث السريرية في الرياض

10/22/2023 2:16:46 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت اليوم في الرياض، أعمال المؤتمر السنوي للأبحاث السريرية الذي ينظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث على مدى يومين، تحت شعار تناغم النظام البيئي، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لـلمستشفى الدكتور ماجد الفياض.
ويأتي المؤتمر متزامناً مع التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة في قطاع الرعاية الصحية، ومتوائماً مع التطلعات والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار للمملكة، حيث تستهدف إنفاق 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي على القطاع، مما يشير إلى فرص واعدة لإعادة بناء وتعزيز وابتكار نظام الرعاية الصحية.
ومنذ تأسيس المستشفى في عام 1975م، والأبحاث جزء لا يتجزأ من رؤيته، وصولاً إلى إنشاء وحدة التجارب السريرية قبل ثلاث سنوات، والتي تطورت لاحقاً لتصبح قطاع تحول الأبحاث السريرية، ويفخر "التخصصي" بإجراء 210 بحثاً سريرياً خلال العامين الماضيين بمشاركة أكثر من 1000 مريض، ووضع مستهدفات جديدة من شأنها تعزيز مكانة المستشفى كمركز رائد عالميًا.
ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء في مجال البحث العلمي من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا واستراليا، من ضمنها مركز ديوك البحثي، والمدير التنفيذي لمبادرة التحول للأبحاث السريرية بالولايات المتحدة الأمريكية والمراكز العلمية التابعة لهارڤرد، ومستشفى ماسيشيوتس الطبي، بالإضافة إلى رواد الأبحاث في المملكة. ومحلياً، تشارك هيئة الغذاء والدواء، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والمعهد السعودي لأبحاث الصحة في المؤتمر كشركاء علميين.
ويهدف المؤتمر إلى تقديم خارطة طريق استراتيجية تتوافق مع التطلعات والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية. كما يسعى إلى إنشاء أرضية مشتركة بين العديد من الجهات المعنية؛ لتعزيز البنية التحتية ومواءمة المنظومة الوطنية لإجراء الأبحاث السريرية ضمن نهج يضع المريض على رأس أولوياته.
وتضم أعمال المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تناقش موضوعات مختلفة تتصل بتطوير بيئة الأبحاث السريرية في المملكة والعالم، من بينها فهم النظام البيئي للتجارب السريرية في "التخصصي" والمملكة، والربط بين البحث والممارسة الطبية. كما سيتطرق المؤتمر إلى مجالات علمية ذات علاقة وثيقة بالأبحاث السريرية، كالبحث في مجال علم الجينوم، وتطورات العلاج الجيني والعلاج الخلوي وعلوم الخلايا الجذعية، والطب التجديدي، والعلاج المناعي، مع مناقشته لمجال اقتصاديات الأبحاث السريرية و تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي.
وتستعرض أعمال المؤتمر الاتجاهات الحديثة في التحليلات الإحصائية للبحوث السريرية، واستراتيجيات تصميم وتنفيذ الأبحاث السريرية، مما يمثل فرصة لجميع الأطباء والباحثين والممارسين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز الفهم والممارسة، وتبادل الخبرات والمعارف حول أحدث التطورات في المجال.
ويُعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، من بين الأبرز عالمياً في تقديم الرعاية الصحية التخصصية ورائداً في الابتكار، ومركزًا متقدمًا في البحوث والتعليم الطبي، كما يسعى لتطوير التقنيات الطبية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية على مستوى العالم، وذلك بالشراكة مع كبار المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، لتحقيق خدمة عالمية المستوى في المجالات السريرية والبحثية والتعليمية.

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