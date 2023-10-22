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السفارة السعودية في عُمان تحذر المواطنين من إعصار تيج

10/22/2023 2:16:46 PM
(MENAFN- Al Watan) دعت سفارة المملكة في سلطنة عُمان، السعوديين في ولايتَي ظفار والوسطى، إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر اعتباراً من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل؛ وذلك بسبب الإعصار المداري "تيج".
وتؤكّد السفارة، ضرورة اتباع التعليمات الصادرة من الجهات العُمانية المختصّة، والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ.

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