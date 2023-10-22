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الخوف يبعد هدف برشلونة

10/22/2023 2:16:45 PM
(MENAFN- Al Watan) رفض نجم أتلتيك بيلباو، نيكو ويليامز، انتظار التوقيع مع برشلونة خلال يناير المقبل، حيث أكدت أنباء أن هناك مؤشرات على أنه سيجدد عقده مع بيلباو خلال الأسابيع المقبلة، خوفا على شقيقه المرتبط بعقد مع النادي حتى 2028، إذ إن ويليامز قلق من أن يتوجه غضب الجمهور صوب شقيقه إيناكي، للانتقام منه إذا وافق على عرض برشلونة.

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