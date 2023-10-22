الخوف يبعد هدف برشلونة
التاريخ
10/22/2023 2:16:45 PM
(MENAFN
- Al Watan) رفض نجم أتلتيك بيلباو، نيكو ويليامز، انتظار التوقيع مع برشلونة خلال يناير المقبل، حيث أكدت أنباء أن هناك مؤشرات على أنه سيجدد عقده مع بيلباو خلال الأسابيع المقبلة، خوفا على شقيقه المرتبط بعقد مع النادي حتى 2028، إذ إن ويليامز قلق من أن يتوجه غضب الجمهور صوب شقيقه إيناكي، للانتقام منه إذا وافق على عرض برشلونة.
MENAFN22102023000089011017ID1107283460
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.