الرياض محطة جديدة للشهري
التاريخ
10/22/2023 2:16:45 PM
(MENAFN
- Al Watan) بينت مصادر أن الرياض اتفق مع اللاعب يحيى الشهري، لينضم إلى مدرسة الوسطى قادما من الرائد، وشارك اللاعب خلال مباراة فريقه الجديد التي كسبها الرياض أمام الاتفاق، لحساب الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
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