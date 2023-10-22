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الرياض محطة جديدة للشهري

10/22/2023 2:16:45 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن الرياض اتفق مع اللاعب يحيى الشهري، لينضم إلى مدرسة الوسطى قادما من الرائد، وشارك اللاعب خلال مباراة فريقه الجديد التي كسبها الرياض أمام الاتفاق، لحساب الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين.

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