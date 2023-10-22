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الآسيوية البارالمبية تنطلق بهانغتشو

10/22/2023 2:16:45 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتحت دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية ((هانغتشو2022))، بحضور الرئيس التنفيذي، الأمين العام، للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عبدالعزيز باعشن، والمدير التنفيذي للمراسم والفعاليات الأميرة رهام بنت سيف الإسلام، وتقدمت لاعبة المنتخب السعودي لكرة الطاولة مريم المريسل الوفد السعودي.

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