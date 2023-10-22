الآسيوية البارالمبية تنطلق بهانغتشو

الآسيوية البارالمبية تنطلق بهانغتشو
التاريخ
10/22/2023 2:16:45 PM
(MENAFN
- Al Watan) افتتحت دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية ((هانغتشو2022))، بحضور الرئيس التنفيذي، الأمين العام، للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عبدالعزيز باعشن، والمدير التنفيذي للمراسم والفعاليات الأميرة رهام بنت سيف الإسلام، وتقدمت لاعبة المنتخب السعودي لكرة الطاولة مريم المريسل الوفد السعودي.
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