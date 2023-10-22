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ولي العهد والرئيس الكوري يتفقان على تعميق الشراكة الاستراتيجية الثنائية

10/22/2023 2:16:45 PM
(MENAFN- Al Watan) اتفق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول" على تعميق وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال قمتهما في الرياض اليوم الأحد، حسبما ذكر المكتب الرئاسي الكوري.
وأجرى الزعيمان محادثات في قصر اليمامة في اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يقوم بها "يون" إلى السعودية والتي تستغرق 4 أيام، والتي جاءت في الوقت الذي يستكشف فيه الجانبان مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي تتجاوز القطاعات التقليدية للبناء والطاقة.
وقال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي في بيان صحفي إن الأمير محمد بن سلمان والرئيس "يون" ((اتفقا على تعميق وتطوير الشراكة الاستراتيجية الموجهة نحو المستقبل بين البلدين))، في إشارة إلى الشراكة التي تأسست في نوفمبر الماضي خلال زيارة ولي العهد إلى سيئول.
كما رحب الزعيمان بالتوقيع على مذكرة تفاهم تحدد تفاصيل "لجنة الشراكة الاستراتيجية" التي قررا تشكيلها خلال زيارة نوفمبر.
وقال ولي العهد إنه يرحب بزيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى المملكة العربية السعودية، قائلا إنه يعتزم مواصلة تطوير التعاون العملي في مختلف المجالات مع كوريا الجنوبية، وهي دولة تعاون رئيسية في استراتيجية التنمية الوطنية "رؤية 2030" للمملكة العربية السعودية، وأعرب عن أمله في التواصل والتعاون المتكرر مع الرئيس "يون سيوك-يول" لتحقيق هذه الغاية، وفقا للمكتب الرئاسي.
يُذكر أن "رؤية 2030" هي خريطة طريق يشرف عليها ولي العهد للانتقال بالبلاد من الاقتصاد المرتكز على النفط.
وأشاد "يون" خلال القمة بالإنجازات العملية التي تحققت بين البلدين منذ نوفمبر الماضي، بما في ذلك حفل وضع حجر الأساس لمشروع "شاهين"، الذي يهدف إلى بناء مصنع بتروكيماويات واسع النطاق في مدينة "أولسان" الكورية الجنوبية. وتقود المشروع شركة "إس-أويل"، وهي شركة تكرير النفط رقم 3 في كوريا الجنوبية، والتي تمتلك فيها شركة النفط العملاقة "أرامكو السعودية"، التي تديرها الدولة، أكبر حصة.
كما طلب "يون" من ولي العهد والحكومة السعودية مساعدة الشركات الكورية الجنوبية على المشاركة في مشاريع التنمية الضخمة في الدولة العربية، بما في ذلك المشاريع في نيوم والقدية والبحر الأحمر.
وقال المكتب الرئاسي: ((أكد الرئيس "يون" أن كوريا الجنوبية هي الشريك الأمثل للمملكة العربية السعودية في عصر ما بعد النفط، وأضاف أنه من المشجع أن تتطور العلاقات الثنائية من المجالات التقليدية للطاقة والبناء إلى شراكة صناعية متطورة تنتج بشكل مشترك السيارات والسفن. كما أعرب عن أمله أن يتوسع التعاون أيضا ليشمل مجالات السياحة والتبادل الثقافي)).
وتبادل الزعيمان الآراء حول الوضع الأمني في الشرق الأوسط، وسط تزايد عدم الاستقرار المحيط بالصراع بين إسرائيل وحماس.
وقال المكتب الرئاسي: ((قال الرئيس "يون" إن الحكومة الكورية ستقدم التعاون اللازم، بما في ذلك المساعدة الإنسانية)).
وقال "يون" أيضا إنه يأمل أن تمارس المملكة العربية السعودية، باعتبارها دولة رئيسية في سوق الطاقة ومصدرا للنفط الخام، قيادتها لتحقيق استقرار السوق، وسط حالة عدم اليقين المتزايدة في سوق النفط العالمية.

MENAFN22102023000089011017ID1107283457

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