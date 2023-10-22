استشهاد عشرات الفلسطينيين في غارات إسرائيلية عنيفة على غزة

(MENAFN
- Al Watan) استشهد عشرات الفلسطينيين، فيما أصيب المئات، اليوم، في قصف إسرائيلي جوي ومدفعي استهدف عشرات المنازل في مختلف مناطق قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن أكثر من 50 فلسطينياً استشهدوا، فيما أصيب المئات في سلسلة عمليات قصف استهدفت منازل، وتجمعات، وأسواق، في مختلف مناطق قطاع غزة، مشيرةً إلى استشهاد عشرة فلسطينيين في قصف استهدف مقهى وسط مدينة خان يونس.
وفي الضفة الغربية، استشهد ثلاثة فلسطينيين في جنين وطوباس، خلال اقتحام قوات الاحتلال، وإطلاق قذائف وصواريخ على أحد المساجد في مخيم جنين، كما استشهد فلسطيني رابع برصاص قوات الاحتلال بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 89 شهيداً، خلال أسبوعين وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
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