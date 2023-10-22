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استشهاد عشرات الفلسطينيين في غارات إسرائيلية عنيفة على غزة

10/22/2023 2:16:45 PM
(MENAFN- Al Watan) استشهد عشرات الفلسطينيين، فيما أصيب المئات، اليوم، في قصف إسرائيلي جوي ومدفعي استهدف عشرات المنازل في مختلف مناطق قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن أكثر من 50 فلسطينياً استشهدوا، فيما أصيب المئات في سلسلة عمليات قصف استهدفت منازل، وتجمعات، وأسواق، في مختلف مناطق قطاع غزة، مشيرةً إلى استشهاد عشرة فلسطينيين في قصف استهدف مقهى وسط مدينة خان يونس.
وفي الضفة الغربية، استشهد ثلاثة فلسطينيين في جنين وطوباس، خلال اقتحام قوات الاحتلال، وإطلاق قذائف وصواريخ على أحد المساجد في مخيم جنين، كما استشهد فلسطيني رابع برصاص قوات الاحتلال بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 89 شهيداً، خلال أسبوعين وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

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