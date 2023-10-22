3 عالميات ببطولات أرامكو للجولف

(MENAFN
- Al Watan) تأكدت مشاركة 3 من أكبر الأسماء في رياضة الجولف للسيدات، المصنفة الأولى عالميًا ليليا فو، والمصنفة السابعة مينجي لي، والنجمة الإنجليزية تشارلي هول، بالجولة الختامية للنسخة الخامسة من سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، التي ستقام بين الـ27 والـ29 من أكتوبر الجاري على ملعب ونادي الرياض للجولف.
وتصدرت النجمة الأمريكية فو التصنيف العالمي هذا الموسم، بعدما حصدت لقبين في البطولات الرئيسية، كما شهد 2023 فوز الأسترالية لي ببطولة كروجر كوين سيتي، في حين احتلت اللاعبة هول، المصنفة الثامنة عالميًا، المركز الثاني في بطولتين رئيسيتين.
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