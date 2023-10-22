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3 عالميات ببطولات أرامكو للجولف

10/22/2023 2:16:44 PM
(MENAFN- Al Watan) تأكدت مشاركة 3 من أكبر الأسماء في رياضة الجولف للسيدات، المصنفة الأولى عالميًا ليليا فو، والمصنفة السابعة مينجي لي، والنجمة الإنجليزية تشارلي هول، بالجولة الختامية للنسخة الخامسة من سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، التي ستقام بين الـ27 والـ29 من أكتوبر الجاري على ملعب ونادي الرياض للجولف.
وتصدرت النجمة الأمريكية فو التصنيف العالمي هذا الموسم، بعدما حصدت لقبين في البطولات الرئيسية، كما شهد 2023 فوز الأسترالية لي ببطولة كروجر كوين سيتي، في حين احتلت اللاعبة هول، المصنفة الثامنة عالميًا، المركز الثاني في بطولتين رئيسيتين.

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