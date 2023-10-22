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الشبح يتمسك بقمة الطائرة

10/22/2023 2:16:44 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل الأهلي تصدره ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة مع نهاية الجولة الرابعة رافعا رصيده إلى 12 نقطة بعد تغلبه على ضمك 3/صفر، وبقي ضمك على نقطتين في المركز العاشر، واستطاع الهلال تجاوز النصر في قمة الجولة بنتيجة 1/3، ليرفع رصيده 11 نقطة في المركز الثاني، وظل النصر على 5 نقاط سابعا، وقفز الابتسام للمركز الثالث بـ 10 نقاط بعد فوزه المثير على الفيصلي 1/3، فيما بقي الفيصلي على 9 نقاط رابعا، وكسب الاتحاد مواجهة الوحدة 1/3، ليصل إلى النقطة الـ8 خامسا، فيما بقي الوحدة على 3 نقاط تاسعا، وتمكن الخليج من عبور الهداية 1/3، ليحل سادسا برصيد 6 نقاط، وظل الهداية في المركز الـ11 برصيد نقطتين، ونجح أبها في تخطي الصفا 3/صفر، ليصعد للمركز الـ8 برصيد 4 نقاط، وبقي الصفا في المركز الأخير بلا نقاط.

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