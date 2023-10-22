الشبح يتمسك بقمة الطائرة

(MENAFN
- Al Watan) واصل الأهلي تصدره ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة مع نهاية الجولة الرابعة رافعا رصيده إلى 12 نقطة بعد تغلبه على ضمك 3/صفر، وبقي ضمك على نقطتين في المركز العاشر، واستطاع الهلال تجاوز النصر في قمة الجولة بنتيجة 1/3، ليرفع رصيده 11 نقطة في المركز الثاني، وظل النصر على 5 نقاط سابعا، وقفز الابتسام للمركز الثالث بـ 10 نقاط بعد فوزه المثير على الفيصلي 1/3، فيما بقي الفيصلي على 9 نقاط رابعا، وكسب الاتحاد مواجهة الوحدة 1/3، ليصل إلى النقطة الـ8 خامسا، فيما بقي الوحدة على 3 نقاط تاسعا، وتمكن الخليج من عبور الهداية 1/3، ليحل سادسا برصيد 6 نقاط، وظل الهداية في المركز الـ11 برصيد نقطتين، ونجح أبها في تخطي الصفا 3/صفر، ليصعد للمركز الـ8 برصيد 4 نقاط، وبقي الصفا في المركز الأخير بلا نقاط.
MENAFN22102023000089011017ID1107283452
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.