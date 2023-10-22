14 ألف م3 أنقاض

(MENAFN
- Al Watan) أزالت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين، 14980 مترًا مكعبًا من النفايات والأنقاض من مناطق متعددة في محافظة الخفجي، شملت الشوارع الرئيسة والأحياء السكنية والواجهة البحرية، ضمن برنامج معالجة مظاهر التشوه البصري بالمحافظة والمراكز التابعة لها.
وأوضحت الأمانة، أن الحملة شملت الكنس الآلي واليدوي لـ 620 مترًا مكعبًا من الرمال، مع التقاط جميع النفايات المبعثرة وذات الحجم الكبير، وتنظيف الواجهة البحرية والحدائق العامة داخل الأحياء السكنية، وإزالة 6000 متر مكعب من النفايات مجهولة المصدر، و3000 متر مكعب من النفايات الصلبة، إضافةً إلى رفع 4800 طن من النفايات المنزلية والتخلص منها.
وأشارت إلى استخدام 4 من الآليات الثقيلة لمسح الأراضي الفضاء في عدد من أحياء وشوارع المحافظة، كما تم تأمين العديد من حاويات النفايات في بعض الأحياء واستبدل التالف منها، وتعميد فرق الميدانية خلال فترة الحملة للشوارع الرئيسية والطرق الفرعية لإزالة النفايات الصلبة.
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