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14 ألف م3 أنقاض

10/22/2023 2:16:44 PM
(MENAFN- Al Watan) أزالت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين، 14980 مترًا مكعبًا من النفايات والأنقاض من مناطق متعددة في محافظة الخفجي، شملت الشوارع الرئيسة والأحياء السكنية والواجهة البحرية، ضمن برنامج معالجة مظاهر التشوه البصري بالمحافظة والمراكز التابعة لها.
وأوضحت الأمانة، أن الحملة شملت الكنس الآلي واليدوي لـ 620 مترًا مكعبًا من الرمال، مع التقاط جميع النفايات المبعثرة وذات الحجم الكبير، وتنظيف الواجهة البحرية والحدائق العامة داخل الأحياء السكنية، وإزالة 6000 متر مكعب من النفايات مجهولة المصدر، و3000 متر مكعب من النفايات الصلبة، إضافةً إلى رفع 4800 طن من النفايات المنزلية والتخلص منها.
وأشارت إلى استخدام 4 من الآليات الثقيلة لمسح الأراضي الفضاء في عدد من أحياء وشوارع المحافظة، كما تم تأمين العديد من حاويات النفايات في بعض الأحياء واستبدل التالف منها، وتعميد فرق الميدانية خلال فترة الحملة للشوارع الرئيسية والطرق الفرعية لإزالة النفايات الصلبة.

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