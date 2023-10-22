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أمانة المدينة تلزم مقاولا بإعادة السفلتة

10/22/2023 2:16:44 PM
(MENAFN- Al Watan) ألزمت أمانة منطقة المدينة المنورة للمرة الثانية مقاولا بإعادة تنفيذ السفلتة وفقا للشروط والمواصفات، وأجبرت مقاول مشروع طريق عمر بن الخطاب بإعادة سفلتة جزء من الطريق لعدم تحقيق الجودة المطلوبة، في حين سبق وأن ألزمت في أغسطس 2022، مقاولا بإعادة تنفيذ أعمال السفلتة وفقا للشروط والمواصفات الفنية لطريق المطار.
جاء إلزام الأمانة بعد انتهاء تنفيذ تقاطع طريق عمر بن الخطاب مع الدائري الثاني، وشهد الدوار عددا من الإضافات وأعمال والتكسية، لكن مع إعادة السفلتة الأخيرة طلبت إعادة كشط السفلتة وتنفيذها وفق الشروط والمواصفات المطلوبة.
وأكدت الأمانة أن هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة تنفيذ المشاريع على تطبيق أسس الجودة الفنية وانطلاقا من السعي إلى تطبيق المواصفات الفنية المعتمدة في جميع المشاريع المنفذة.

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