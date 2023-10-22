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ولي العهد ورئيس كوريا يعقدان اجتماعا موسعا وجلسة مباحثات رسمية

10/22/2023 2:16:43 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في قصر اليمامة بالرياض، رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، وأقيمت مراسم استقبال رسمية لدولته.
بعد ذلك، عقد الطرفان اجتماعا موسعا وجلسة مباحثات رسمية، حيث جرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك، وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
علاقات تاريخية
وترتبط المملكة وكوريا الجنوبية بعلاقات تاريخية امتدت لأكثر من 60 عاماً، وامتازت بالتوافق في كافة المجالات، حيث تقدر جمهورية كوريا حكومةً وشعباً مكانة المملكة ودورها القيادي إقليمياً وعالمياً.
كما شهدت العلاقات السعودية الكورية تطوراً مطرداً توج بإطلاق الرؤية السعودية الكورية 2030 في عام 2017، والتي تضمنت 40 مشروعاً ومبادرة لتأسيس الشراكة بين البلدين في 5 مجالات هي الطاقة والتصنيع، والبنية التحتية الذكية والتحول الرقمي، وبناء القدرات، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والاستثمار.
زيارة ولي العهد لكوريا
حققت زيارتي سمو ولي العهد إلى جمهورية كوريا الجنوبية في يونيو 2019 ونوفمبر 2022، قفزة نوعية في تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث شهدت تحديد أولويات تطوير العلاقات الثنائية بينهما، وفقاً للرؤية السعودية الكورية 2030، خصوصاً في مجالات الطاقة النظيفة، والاستثمار والشراكة التجارية.
ويعكس تأسيس اللجنة السعودية الكورية المشتركة قبل أكثر من 40 عاماً، استشعار قيادتي البلدين المبكر لأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بينهما، والتنسيق وتكامل الجهود في مختلف المجالات بما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم المصالح المشتركة.
شراكة اقتصادية
ويجمع البلدين شراكة اقتصادية وثيقة حيث تُعد المملكة المورد الأكبر للبترول في كوريا الجنوبية، كما جذبت البيئة الاستثمارية الواعدة للمملكة 132 استثماراً كورياً، بإجمالي رأس مال يتجاوز 3 مليارات دولار، وفي المقابل تملك ثلاث من أبرز الشركات السعودية، استثمارات في جمهورية كوريا الجنوبية برأس مال يبلغ 6.35 مليار دولار.
ومهدت المملكة وجمهورية كوريا الجنوبية الطريق لشراكة دفاعية استراتيجية، من خلال إنشاء اللجنة الوزارية السعودية الكورية للتعاون الدفاعي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 في تمكين قطاع الصناعات العسكرية وتطويره.
كما شهدت العلاقات الثقافية بين المملكة وجمهورية كوريا الجنوبية تطوراً متسارعاً، تجلى في تزايد اهتمام السعوديين بالثقافة الكورية والعكس، خصوصاً فيما يتعلق بالأفلام والمسلسلات والعروض الموسيقية، مما يشجع البلدين على التوسع في التعاون في المجال الثقافي.

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