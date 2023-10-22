غازتك وكارجاس يطرحان أنظمة لتقسيط التحول للعمل بالغاز

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طرحت شركتا“غاز تك” و”كارجاس” عروض لتقسيط تحويل السيارات للعمل بالغاز، ضمن الإسراع فى تنفيذ المبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.
وتشمل العروض التقسيط على سنة بدون فوائد مع الإعفاء من المصاريف الإدارية حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة على بونات لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيها، أو التقسيط على 18 شهرا بدون فوائد والإعفاء من المصاريف الإدارية، كما يمكن التقسيط علي سنتين بدون فوائد.
كما تتيح الشركتان تموين السيارة بقيمة 3375 جنيها حال سداد تكلفة التحويل كاش.
ومنذ بداية مبادرة تحويل الغاز تم تحويل 500 ألف سيارة، فيما كان عدد السيارات قبل مطلع 2021 نحو 330 ألف سيارة.
وارتفع عدد محطات التموين إلى نحو ألف محطة مقابل نحو 203 محطات فى 2021، وتستهدف الوزارة إقامة ما بين 100 و120 محطة العام الحالى.
وزاد المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات من حوالى 73 مليون متر مكعب عام 2021 إلى حوالى 93 مليون متر مكعب عام 2022 بزيادة حوالى 27%، وارتفع إلى 109 ملايين متر مكعب بنهاية يناير الماضى.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن التيسيرات الجديدة هدفها تخفيف الاعباء علي المواطنين وتقديم مختلف عوامل الجذب لحائزى السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي خاصة بعد توافر وانتشار المحطات ومراكز التحويل والصيانة.
ووجه الوزير رئيسى شركتي غازتك وكارجاس بالعمل علي سرعة تلبية طلبات العملاء الراغبين في تحويل السيارات من خلال فرق العمل، والعمل علي توافر كافة المعلومات اللازمة للرد علي استفسارات العملاء.
وتأتي المبادرة القومية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في اطار توفير بدائل مختلفة للوقود امام المستهلك، ويبلغ سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعى للسيارات 4.5 جنيه ويعادل لتر من البنزين، وبذلك تكون تكلفة الغاز أقل بنسبة 56% من لتر البنزين 92، وأقل بنسبة 48% من لتر البنزين 80 بما يعكس أهميته كوقود موفر مالياً للمواطن.
وكذلك موفر لاستخدام البنزين لتخفيف الأعباء عن كاهل الموازنة العامة للدولة من خلال تقليص جانب من فاتورتى الدعم والاستيراد للمنتجات البترولية، علاوة على تحقيق الأهداف البيئية لكون الغاز الطبيعي أنظف أنواع الوقود.
وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال العام المالى إلى متوسط 6.2 مليار متر قدم يوميًا مقابل 6.7 مليار قدم مكعبة خلال العام المالى الماضى، واستحوذ تموين السيارات على 2% من الإنتاج بحسب بيانات وزارة البترول.
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