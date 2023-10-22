غازتك وكارجاس يطرحان أنظمة لتقسيط التحول للعمل بالغاز

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت شركتا“غاز تك” و”كارجاس” عروض لتقسيط تحويل السيارات للعمل بالغاز، ضمن الإسراع فى تنفيذ المبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.

وتشمل العروض التقسيط على سنة بدون فوائد مع الإعفاء من المصاريف الإدارية حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة على بونات لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيها، أو التقسيط على 18 شهرا بدون فوائد والإعفاء من المصاريف الإدارية، كما يمكن التقسيط علي سنتين بدون فوائد.

كما تتيح الشركتان تموين السيارة بقيمة 3375 جنيها حال سداد تكلفة التحويل كاش.

ومنذ بداية مبادرة تحويل الغاز تم تحويل 500 ألف سيارة، فيما كان عدد السيارات قبل مطلع 2021 نحو 330 ألف سيارة.

وارتفع عدد محطات التموين إلى نحو ألف محطة مقابل نحو 203 محطات فى 2021، وتستهدف الوزارة إقامة ما بين 100 و120 محطة العام الحالى.

وزاد المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات من حوالى 73 مليون متر مكعب عام 2021 إلى حوالى 93 مليون متر مكعب عام 2022 بزيادة حوالى 27%، وارتفع إلى 109 ملايين متر مكعب بنهاية يناير الماضى.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن التيسيرات الجديدة هدفها تخفيف الاعباء علي المواطنين وتقديم مختلف عوامل الجذب لحائزى السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي خاصة بعد توافر وانتشار المحطات ومراكز التحويل والصيانة.

ووجه الوزير رئيسى شركتي غازتك وكارجاس بالعمل علي سرعة تلبية طلبات العملاء الراغبين في تحويل السيارات من خلال فرق العمل، والعمل علي توافر كافة المعلومات اللازمة للرد علي استفسارات العملاء.

وتأتي المبادرة القومية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في اطار توفير بدائل مختلفة للوقود امام المستهلك، ويبلغ سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعى للسيارات 4.5 جنيه ويعادل لتر من البنزين، وبذلك تكون تكلفة الغاز أقل بنسبة 56% من لتر البنزين 92، وأقل بنسبة 48% من لتر البنزين 80 بما يعكس أهميته كوقود موفر مالياً للمواطن.

وكذلك موفر لاستخدام البنزين لتخفيف الأعباء عن كاهل الموازنة العامة للدولة من خلال تقليص جانب من فاتورتى الدعم والاستيراد للمنتجات البترولية، علاوة على تحقيق الأهداف البيئية لكون الغاز الطبيعي أنظف أنواع الوقود.

وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال العام المالى إلى متوسط 6.2 مليار متر قدم يوميًا مقابل 6.7 مليار قدم مكعبة خلال العام المالى الماضى، واستحوذ تموين السيارات على 2% من الإنتاج بحسب بيانات وزارة البترول.