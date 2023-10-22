تداول 39 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الأحد، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادره 11 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها السفينة (EDFU) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 224 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 60 ألفا و911 طنا من القمح لصالح هيئة السلع التموينية..

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح.

وأكد المركز – في بيان – أن حركة الصادر من البضائع العامة قد بلغ 31 ألفا و742 طنا تشمل: 4631 طن جبس معبأ و4346 طن رمل و114 طن علف و6152 طن أسمنت معبأ و3200 طن مولاس و13 ألفا و299 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59 ألفا و380 طنا تشمل: 6700 طن عدس و2871 طن فول و8142 طن خردة و16516 طن ذرة و6130 طن سكر و405 أطنان كتان و325 طن حمص و4960 طن فول صويا و 13 ألفا و331 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 402 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 445 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5158 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 652 ألفا و291 طنًا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 412 ألفا و547 طنًا.

كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2629 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم و بني سويف، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4696 شاحنة.