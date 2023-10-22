تراجع بورصات الخليج وسط تحذيرات من رفع أسعار الفائدة الأمريكية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أسواق الأسهم في منطقة الخليج اليوم الأحد وسط تحذيرات من احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ومخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
وقال جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة إن قوة الاقتصاد الأمريكي واستمرار زيادة فرص العمل عن عدد الباحثين عنها ربما يتطلب شروط اقتراض أكثر صرامة للسيطرة على التضخم.
وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات المركزي الأمريكي لأن عملات معظم تلك الدول مربوطة بالدولار.
وواصل المؤشر السعودي التراجع للجلسة الثالثة على التوالي ليغلق منخفضا 1.5% بعد أن شهدت جميع القطاعات هبوطا.
ونزل سهم شركة علم 2.3% وسهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول، 2.1%.
كما واصل المؤشر القطري الهبوط للجلسة الخامسة على التوالي ليغلق منخفضا 0.9%. وخسر سهما صناعات قطر والملاحة القطرية 2.2% و3% على الترتيب.
كما تراجع سهم بنك قطر الوطني، الأكبر في منطقة الخليج، 2.1%.
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