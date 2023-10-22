تراجع بورصات الخليج وسط تحذيرات من رفع أسعار الفائدة الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسواق الأسهم في منطقة الخليج اليوم الأحد وسط تحذيرات من احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ومخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وقال جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة إن قوة الاقتصاد الأمريكي واستمرار زيادة فرص العمل عن عدد الباحثين عنها ربما يتطلب شروط اقتراض أكثر صرامة للسيطرة على التضخم.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات المركزي الأمريكي لأن عملات معظم تلك الدول مربوطة بالدولار.

وواصل المؤشر السعودي التراجع للجلسة الثالثة على التوالي ليغلق منخفضا 1.5% بعد أن شهدت جميع القطاعات هبوطا.

ونزل سهم شركة علم 2.3% وسهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول، 2.1%.

كما واصل المؤشر القطري الهبوط للجلسة الخامسة على التوالي ليغلق منخفضا 0.9%. وخسر سهما صناعات قطر والملاحة القطرية 2.2% و3% على الترتيب.

كما تراجع سهم بنك قطر الوطني، الأكبر في منطقة الخليج، 2.1%.