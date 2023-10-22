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الصحة تنتهى من مستشفى المراغة المركزى بتكلفة 1.2 مليار جنيه منتصف 2024

10/22/2023 2:16:29 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تخطط وزارة الصحة للانتهاء من إنشاء مستشفى المراغة المركزى بمحافظة سوهاج بتكلفة 1.2 مليار جنيه، منتصف العام المقبل.

وتفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، اليوم أعمال إنشاء وتطوير مستشفى المراغة المركزى، وذلك ضمن الجولات الميدانية الدورية لتفقد المنشآت الطبية بجميع المحافظات، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ووجه وزير الصحة بالالتزام الدقيق بالجدول الزمنى المحدد لإنهاء الأعمال، والتنسيق المستمر لإزالة أى معوقات تعترض سرعة الانتهاء من بناء المستشفى وتجهيزه.

وشدد الوزير على الإسراع من الأعمال الجارية بالمشروع، وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الطاقة الاستيعابية لمستشفى المراغة تصل 200 سرير، ومن المقرر انتهاء العمل بالمشروع منتصف 2024، لبدء دخوله منظومة العمل وتقديم الخدمات الطبية لأهالى محافظة سوهاج.

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