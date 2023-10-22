الصحة تنتهى من مستشفى المراغة المركزى بتكلفة 1.2 مليار جنيه منتصف 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تخطط وزارة الصحة للانتهاء من إنشاء مستشفى المراغة المركزى بمحافظة سوهاج بتكلفة 1.2 مليار جنيه، منتصف العام المقبل.
وتفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، اليوم أعمال إنشاء وتطوير مستشفى المراغة المركزى، وذلك ضمن الجولات الميدانية الدورية لتفقد المنشآت الطبية بجميع المحافظات، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
ووجه وزير الصحة بالالتزام الدقيق بالجدول الزمنى المحدد لإنهاء الأعمال، والتنسيق المستمر لإزالة أى معوقات تعترض سرعة الانتهاء من بناء المستشفى وتجهيزه.
وشدد الوزير على الإسراع من الأعمال الجارية بالمشروع، وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
وقال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الطاقة الاستيعابية لمستشفى المراغة تصل 200 سرير، ومن المقرر انتهاء العمل بالمشروع منتصف 2024، لبدء دخوله منظومة العمل وتقديم الخدمات الطبية لأهالى محافظة سوهاج.
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