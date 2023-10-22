أكبر مديرى الأموال يستبعدون وصول الفائدة إلى ذروتها فى أوروبا

MENAFN - Al-Borsa News) قال بعض كبار مديري الأموال في أوروبا، إن المتعاملين مخطئون في المراهنة على أن البنك المركزي الأوروبي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

باعتبارها مستورداً صافياً للطاقة، فإن المنطقة معرضة بشدة لارتفاع الأسعار إذا تصاعدت الأزمة في الشرق الأوسط، وتقلل الأسواق من احتمال تشديد الإجراءات الإضافية رداً على ذلك، وفقاً لشركات“ليغال أند جنرال إنفستمنت مانجمنت” (Legal & General Investment Management) و”فانغارد أسيت مانجمنت” (Vangguard Asset Management) و”روبيكو خروب” (Robeco Groep). هذا يجعل السندات الحكومية القصيرة الأجل معرضة لخطر شديد.

أوروبا معرضة للخطر

يتعارض هذا الرأي مع تسعير المقايضات الذي يظهر توقف المركزي الأوروبي تقريباً عن رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع- وفرصة لا تتعدى 10% لرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع لاحق.

في الولايات المتحدة، تظهر المقايضات فرصة نسبتها 40% لرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى ربع نقطة مئوية.

قال كريستوفر جيفري، رئيس قسم أسعار الفائدة واستراتيجية التضخم في“ليفال أند جنرال”، التي تمتلك أصولاً تحت الإدارة 1.3 تريليون جنيه إسترليني (1.6 تريليون دولار):“أوروبا معرضة للخطر هنا أكثر من أي كتلة سوقية متقدمة أخرى.

المركزي الأوروبي هو البنك الذي قد يشعر بالحاجة إلى تجاوز الحد في رفع أسعار الفائدة”.

في الوقت نفسه، يتعين على رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد وزملائها أن يدرسوا التأثير الاقتصادي المترتب على رفع أسعار الفائدة بعناية، حتى ولو واصلت أسعار الطاقة صعودها، فعبء ديون إيطاليا يجعل ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي هشاً للغاية في مواجهة السياسة الأكثر صرامة.

دوافع رفع الفائدة

أدت المخاوف من اتساع رقعة الصراع منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر إلى ارتفاع سعر خام برنت بأكثر من 10%.

تزيد الاضطرابات في طرق الشحن الرئيسية مثل قناة بنما والطقس المتطرف الذي يلحق الضرر بإمدادات المواد الغذائية الأساسية من العوامل التي يمكن أن تبقي معدلات التضخم الأوروبية مرتفعة.

كما أن التفويض الوحيد الممنوح للبنك المركزي الأوروبي والمتمثل في استقرار الأسعار يجعل صناع السياسات في أوروبا أكثر ميلاً إلى رفع أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة.

أما نظراؤهم بالاحتياطي الفيدرالي فمكلفون بتعزيز الحد الأقصى من التوظيف بالإضافة إلى إبقاء الأسعار تحت السيطرة.

يتفق أليس كوتني، رئيس أسعار الفائدة الدولية في“فانغارد”، مع توقعات السوق التي تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، لكنه يقول إن المتعاملين راضون للغاية عن احتمال تشديد السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.

وتشرف الشركة على ما مجموعه 1.9 تريليون دولار من الأصول ذات الدخل الثابت المُدارة بشكل فعال على مستوى العالم.

وقال كوتني:“السوق تقلل من فرص رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى. لقد كان هذا هو الأمر نفسه مع بنك الاحتياطي الفيدرالي” حتى الأسبوع الماضي.

مخاوف رفع الفائدة

من الحجج المؤيدة لوقف ارتفاع أسعار الفائدة هي الوضع المالي في إيطاليا، الذي تدهور مع تعثر النمو.

من شأن التشديد النقدي الإضافي أن يؤثر على النشاط وقد يدفع علاوة المخاطرة في البلاد إلى الارتفاع، مما يهدد بحدوث أزمة ديون.

كان غابرييل مخلوف، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، قال في وقت سابق من هذا الشهر، إن فارق العائد على السندات الإيطالية مقارنة مع أقرانه هو“أمر سيركز عليه المسؤولون بشدة”.

تجاوزت الفجوة بين عوائد السندات الإيطالية والألمانية لأجل عشر سنوات في الآونة الأخيرة 200 نقطة أساس، وهو مستوى يحظى بمتابعة واسعة النطاق.

كتب استراتيجيو أسعار الفائدة في“كوميرتس بنك” (Commerzbank) بقيادة كريستوف ريغر:“مع معاناة اقتصاد منطقة اليورو بالفعل واتساع الفارق بين السندات الألمانية والإيطالية بشدة، ربما يكون المركزي الأوروبي أقرب بكثير إلى عتبة المعاناة من الاحتياطي الفيدرالي”.

ويتوقعون أن أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي بلغت ذروتها.

لكن من يعتقدون بأن دورة رفع أسعار الفائدة لم تنته بعد يسلطون الضوء على عوامل أخرى قائمة.

وقال كولين غراهام، رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في روبيكو (Robeco)، إن إجراءات التحفيز الصينية الإضافية ستثير أيضاً نوبات جديدة من ضغوط الأسعار في المنطقة.

وقال غراهام:“نعتقد بالتأكيد أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يرفع أسعار الفائدة أكثر. فالتضخم ليس تحت السيطرة بعد”.