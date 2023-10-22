البورصة تواصل تكوين قمم تاريخية جديدة أعلى 22 ألف نقطة

MENAFN - Al-Borsa News) توقع متعاملون فى البورصة المصرية، استمرار الأداء الصاعد خلال الجلسات المقبلة، خاصة بعد القفزات القوية التى شهدتها المؤشرات خلال الجلسات الأخيرة، مع الاستمرار فى اختراق قمم جديدة، وزيادة أحجام التداول بمعدلات غير مسبوقة، ليغلق المؤشر الرئيسى أعلى 22 ألف نقطة لأول مرة فى تاريخه.

وواصلت البورصة صعودها خلال جلسة بداية الأسبوع الجارى، لتغلق مؤشراتها على ارتفاع جماعى، حيث سجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعًا بنسبة 2.37%، ليصل إلى مستوى 22128 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 متساوى الأوزان بنسبة 3.68% وصولا إلى مستوى 4063 نقطة.

وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.51% ليستقر عند 6154 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 2.76% ليسجل مستوى 27199 نقطة.

وتوقع محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى EGX30 مستويات 24000 نقطة ثم 25000 نقطة على المدى القصير نتيجة اتجاه المستثمرين للتحوط من انخفاض العملة المحلية أمام الدولار.

ورجح أن يختبر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة مستويات 4200 نقطة وصولًا لمستوى 4600 نقطة على المدى القصير.

وأضاف فريج، أن دخول المؤسسات للشراء بكثافة دليل على وجود فرص استثمارية كبيرة فى السوق.

وشهد السوق قيم تداولات 2.7 مليار جنيه، من خلال تداول 646.5 مليون سهم، بتنفيذ 49.3 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 204 شركات مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 135 سهمًا، وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بنسبة 20%، والعامة لمنتجات الخزف والصينى بنسبة 20%.

وتراجعت أسعار 23 سهما، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“سبأ الدولية” بنسبة 5.3%، و”الإسماعيلية الجديدة” بنسبة 5%، فيما لم تتغير أسعار 46 سهم، وسجل رأس المال السوقى 1.51 تريليون جنيه.

وتوقع حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أن تتجه المؤشرات بهذا الأداء الإيجابى نحو الاستمرار فى الصعود وتحقيق قمم تاريخية جديدة.

وقال عيد، إن مؤشر EGX70 متساوى الأوزان نجح فى تحقيق قمة تاريخية جديدة خلال تعاملات اليوم الأحد وأغلق مرتفعًا بمقدار 144.25 نقطة بنسبة صعود 3.68% بفضل استمرار اتجاه المستثمرين الأفراد الأجانب والعرب نحو الشراء وزيادة مراكزهم الشرائية، بينما اتجه المستثمرون الأفراد المصريين نحو البيع وجنى الأرباح.

ورجح أن يختبر المؤشر مستوى 4200 نقطة على المدى القصير فى حالة استمرار الصعود خلال جلسات الأسبوع الجارى.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات 2.7 مليون جنيه و7.3 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 95.5% و3.6% على التوالى، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 10 مليون جنيه.

ونفذ الأفراد 79.4% من التعاملات متجهين نحو الشراء، باستثناء المصريين، إذ سجلوا صافى بيع 115.6 مليون جنيه، بينما سجل العرب والأجانب صافى شراء 4.1 مليون و473 ألف جنيه على الترتيب.

فيما اقتنصت المؤسسات 20.6% من التداولات متجهين نحو الشراء، باستثناء المؤسسات الأجنبية، مسجلين صافى بيع بقيمة 10.5 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى شراء 118.4 مليون جنيه، و3.1 مليون جنيه على التوالى.