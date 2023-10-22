البورصة تواصل تكوين قمم تاريخية جديدة أعلى 22 ألف نقطة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع متعاملون فى البورصة المصرية، استمرار الأداء الصاعد خلال الجلسات المقبلة، خاصة بعد القفزات القوية التى شهدتها المؤشرات خلال الجلسات الأخيرة، مع الاستمرار فى اختراق قمم جديدة، وزيادة أحجام التداول بمعدلات غير مسبوقة، ليغلق المؤشر الرئيسى أعلى 22 ألف نقطة لأول مرة فى تاريخه.
وواصلت البورصة صعودها خلال جلسة بداية الأسبوع الجارى، لتغلق مؤشراتها على ارتفاع جماعى، حيث سجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعًا بنسبة 2.37%، ليصل إلى مستوى 22128 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 متساوى الأوزان بنسبة 3.68% وصولا إلى مستوى 4063 نقطة.
وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.51% ليستقر عند 6154 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 2.76% ليسجل مستوى 27199 نقطة.
وتوقع محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى EGX30 مستويات 24000 نقطة ثم 25000 نقطة على المدى القصير نتيجة اتجاه المستثمرين للتحوط من انخفاض العملة المحلية أمام الدولار.
ورجح أن يختبر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة مستويات 4200 نقطة وصولًا لمستوى 4600 نقطة على المدى القصير.
وأضاف فريج، أن دخول المؤسسات للشراء بكثافة دليل على وجود فرص استثمارية كبيرة فى السوق.
وشهد السوق قيم تداولات 2.7 مليار جنيه، من خلال تداول 646.5 مليون سهم، بتنفيذ 49.3 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 204 شركات مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 135 سهمًا، وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بنسبة 20%، والعامة لمنتجات الخزف والصينى بنسبة 20%.
وتراجعت أسعار 23 سهما، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“سبأ الدولية” بنسبة 5.3%، و”الإسماعيلية الجديدة” بنسبة 5%، فيما لم تتغير أسعار 46 سهم، وسجل رأس المال السوقى 1.51 تريليون جنيه.
وتوقع حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أن تتجه المؤشرات بهذا الأداء الإيجابى نحو الاستمرار فى الصعود وتحقيق قمم تاريخية جديدة.
وقال عيد، إن مؤشر EGX70 متساوى الأوزان نجح فى تحقيق قمة تاريخية جديدة خلال تعاملات اليوم الأحد وأغلق مرتفعًا بمقدار 144.25 نقطة بنسبة صعود 3.68% بفضل استمرار اتجاه المستثمرين الأفراد الأجانب والعرب نحو الشراء وزيادة مراكزهم الشرائية، بينما اتجه المستثمرون الأفراد المصريين نحو البيع وجنى الأرباح.
ورجح أن يختبر المؤشر مستوى 4200 نقطة على المدى القصير فى حالة استمرار الصعود خلال جلسات الأسبوع الجارى.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات 2.7 مليون جنيه و7.3 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 95.5% و3.6% على التوالى، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 10 مليون جنيه.
ونفذ الأفراد 79.4% من التعاملات متجهين نحو الشراء، باستثناء المصريين، إذ سجلوا صافى بيع 115.6 مليون جنيه، بينما سجل العرب والأجانب صافى شراء 4.1 مليون و473 ألف جنيه على الترتيب.
فيما اقتنصت المؤسسات 20.6% من التداولات متجهين نحو الشراء، باستثناء المؤسسات الأجنبية، مسجلين صافى بيع بقيمة 10.5 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى شراء 118.4 مليون جنيه، و3.1 مليون جنيه على التوالى.
MENAFN22102023000202011048ID1107283443