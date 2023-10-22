التعاون الخليجى والصين يؤكدان الحرص على تعزيز آليات التعاون الاقتصادى والتجارى

MENAFN - Al-Borsa News) أكد مجلس التعاون الخليجي والصين الحرص على مواصلة التعاون في إطار مبادرة“الحزام والطريق” والرؤى الوطنية الخاصة بدول المجلس، وتعزيز بناء آليات التعاون الاقتصادي والتجاري وتعميق التعاون الثنائي بين دول المجلس والصين، وكذلك التعاون الجماعي في إطار نظام التجارة المتعدد الأطراف.

جاء ذلك في البيان المشترك الصادر اليوم الأحد، عن الدورة الأولى من اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة في الصين والدول الأعضاء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة جوانزو الصينية، بحضور وزير التجارة الصينية“وانج ونتوا”، والأمين العام للمجلس جاسم بن محمد البديوي، ووزراء دول المجلس، حيث أجرى الأطراف مباحثات حول تعزيز العمل في إطار خطة العمل المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون والصين والتعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري، وذلك وفقا لما تم التوصل إليه خلال القمة الأولى الخليجية الصينية والمنعقدة في مدينة الرياض في الـ 9 من ديسمبر عام 2022، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).

وأكد الأطراف الاستمرار في إيجاد فرص جديدة للتعاون استنادا إلى الآليات والمنصات على رأسها اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة“6+1” بين الصين والمجلس واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، وكذلك مواصلة تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة بمختلف مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك عبر تنفيذ خطة العمل المشترك للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري للفترة (2023-2027) وتكثيف التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في الجانبين لبحث الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة، معربين عن رغبتهم في الارتقاء بمستوى تحرير وتيسير التجارة وتحفيز الإمكانيات لتنمية التجارة وتوسيع حجمها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في تجارة الخدمات وتنمية التجارة الرقمية، ودعمهم لتنمية الآليات الفعالة الموجودة والجديدة لتعزيز وضمان تدفق التجارة وتقوية التعاون والتواصل في مختلف المجالات.

ولفت البيان إلى ضرورة الدفع بالمفاوضات للوصول إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الصين والمجلس في أسرع وقت ممكن، وكذلك الدور المهم الذي يسهم به النظام التجاري المتعدد الأطراف المفتوح والعادل والمنصف والمستدام والشامل والقائم على القواعد في استعادة النمو وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة الذي تتخذ منظمة التجارة العالمية محورا له، مشيرين إلى أهمية إمداد الطاقة المستقر والموثوق به للتجارة وتنمية الصناعة والاستثمار، معربين عن دعمهم وتشجيعهم على التجارة المستمرة للنفط الخام والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية بين الصين ودول المجلس.

وشدد الأطراف على أهمية توسيع التعاون الاستثماري وتشجيع رجال الأعمال على تكثيف تبادل الزيارات من أجل تعزيز الاستثمار المشترك في الصين ودول أعضاء المجلس وتعزيز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التجارة والاستثمار والتواصل الصناعي والابتكار وما إلى ذلك، منوهين بأهمية الاقتصاد الرقمي الذي يعد محركا فاعلا ذا أهمية لتنمية الاقتصاد العالمي، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية للاقتصاد الرقمي وتشجيع المؤسسات على المشاركة بنشاط لتزويد البنية التحتية التقليدية بالتحول الرقمي بمجالاته.

وأعرب البيان عن حرص أطرافه على التمسك بالتوافق المشترك للتنمية المستدامة واتخاذ مرحلة تحولات الطاقة العالمية بعدها كفرصة سانحة للوصول إلى مرحلة جديدة لتنمية الاقتصاد في مجال التنمية المستدامة، وتعزيز التواصل الاستراتيجي الاقتصادي ودفع تكثيف التنسيق بين القطاع الحكومي ومنظمات القطاعات والمؤسسات المالية والشركات على نحو يعمق التبادل والتعاون في مجال الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، معربين عن استعدادهم لتشجيع المؤسسات ذات العلاقة على التعاون الاستثماري في مجال التنمية المستدامة بما فيها الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والحرارية وطاقة الرياح والطاقة النووية والهيدروجين، وتقنيات والابتكارات.

كما أشار البيان إلى أهمية البنية التحتية المستدامة لدفع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية، مؤكدا الحرص على تعزيز التواصل والتبادل حول تخطيط تنمية البنية التحتية والسياسات والقوانين واللوائح المعنية بها وتشجيع منظمات القطاعات والمؤسسات ذات الصلة على إقامة المعارض والندوات وغيرها من الفعاليات من أجل تعزيز مدى التعارف وعمق الصداقة والتعاون، ومعربا عن رغبة أطرافه في التباحث والتشاور حول مشاركة تمويل كبار مشروعات البنية التحتية الكبرى بأشكال مختلفة وبصورة مرنة ودعم تعاون المؤسسات بالأدوات المالية المعمول بها في العالم، على رأسها تأمين ائتمان التصدير.