بورصة الدار البيضاء تسجل تراجعًا طفيفًا خلال تداولات الأسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، على انخفاض طفيف، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي” تراجعًا بنسبة 0.01% إلى 12.236.22 نقطة.
وحقق مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، خلال الفترة ذاتها ربحا بنسبة 0.25% ليصل إلى 997.34 نقطة، وتراجع MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0.35%، مستقرا بذلك عند 904.45 نقطة.
وأرتفع مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة (MASI Mid and Small Cap)، بنسبة 1.41% إلى 1.030.38 نقطة، وعلى المستوى القطاعي، أنهت ثماني مؤشرات على ارتفاع، مقابل 15 مؤشرات ختمت الأسبوع على انخفاض.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 1.18 مليار درهم. من جهتها بلغت رسملة البورصة 627.02 مليار درهم.
أ. ش. أ
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