بورصة الدار البيضاء تسجل تراجعًا طفيفًا خلال تداولات الأسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، على انخفاض طفيف، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي” تراجعًا بنسبة 0.01% إلى 12.236.22 نقطة.

وحقق مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، خلال الفترة ذاتها ربحا بنسبة 0.25% ليصل إلى 997.34 نقطة، وتراجع MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0.35%، مستقرا بذلك عند 904.45 نقطة.

وأرتفع مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة (MASI Mid and Small Cap)، بنسبة 1.41% إلى 1.030.38 نقطة، وعلى المستوى القطاعي، أنهت ثماني مؤشرات على ارتفاع، مقابل 15 مؤشرات ختمت الأسبوع على انخفاض.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 1.18 مليار درهم. من جهتها بلغت رسملة البورصة 627.02 مليار درهم.

أ. ش. أ