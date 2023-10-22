((مصر الجديدة)) تختار الشريك المطور لمجمع غرناطة خلال أسبوعين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
مصادر: تكلفة التطوير تتجاوز مليار جنيه
تلقت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عروضا لاستغلال وتأجير مجمع مدينة غرناطة التاريخية وتطويره بنظام المشاركة فى الإيرادات، ومن المقرر أن تقوم الشركة بفتح مظاريف العروض خلال الأسبوع الجارى.
قالت مروة منير، رئيس علاقات المستثمرين بالشركة، إن تفاصيل العروض التى تم تقديمها للشركة، سيتم معرفتها عقب فتح المظاريف، موضحة أنها جاءت أكثر من المتوقع، وسيتم دراستها من الناحيتين الفنية والمالية خلال الفترة المقبلة، بعد غلق باب التقديم يوم الخميس الماضى.
وأوضحت منير، أن جميع العروض التى تقدمت من شركات محلية، وسيتم اختيار أفضلها خلال أسبوعين على أقصى تقدير.
ذكرت مصادر لـ”البورصة”، أن مراحل التطوير تشمل تجديد شبكات الإنارة والصرف، وإعادة تصميم السور الخارجى ليتماشى مع عراقة المبنى ويسمح برؤيته من الخارج، وترميم القباب والصالة الداخلية التى تعرضت للتدمير بسبب الإهمال، بقيمة استثمارات تتخطى مليار جنيه.
يقع مجمع غرناطة بشارع المعهد الاشتراكى بمدينة مصر الجديدة، أمام الميريلاند بإجمالى مساحة 11.1 ألف متر مربع، وتستهدف الشركة من طرح المجمع استغلاله فى الأنشطة السياحية والترفيهية والثقافية المختلفة.
وتم تصميم مبنى غرناطة على الطراز الأندلسى، ويتضمن ساحة مخصصة لسباقات الخيول وتحيطها مجموعة من المدرجات، كما تم تزيين المبنى ببرج وقبة على الطراز الأندلسى.
وكان مبنى غرناطة أحد الأماكن المفضلة التى يتم استقبال الوفود الأجنبية المختلفة به فى عصر الملكية، سواء داخل البرج أو على مدرجات المبنى.
يذكر أن الشركة قررت مد العرض الفنى والمالى بطرح تأجير واستغلال المجمع إلى الخميس 19 أكتوبر الماضى، بعد أن كان بتاريخ 11 مايو السابق.
وحققت الشركة صافى ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى إلى 90.9 مليون جنيه، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
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