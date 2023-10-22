((مصر الجديدة)) تختار الشريك المطور لمجمع غرناطة خلال أسبوعين

تلقت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عروضا لاستغلال وتأجير مجمع مدينة غرناطة التاريخية وتطويره بنظام المشاركة فى الإيرادات، ومن المقرر أن تقوم الشركة بفتح مظاريف العروض خلال الأسبوع الجارى.

قالت مروة منير، رئيس علاقات المستثمرين بالشركة، إن تفاصيل العروض التى تم تقديمها للشركة، سيتم معرفتها عقب فتح المظاريف، موضحة أنها جاءت أكثر من المتوقع، وسيتم دراستها من الناحيتين الفنية والمالية خلال الفترة المقبلة، بعد غلق باب التقديم يوم الخميس الماضى.

وأوضحت منير، أن جميع العروض التى تقدمت من شركات محلية، وسيتم اختيار أفضلها خلال أسبوعين على أقصى تقدير.

ذكرت مصادر لـ”البورصة”، أن مراحل التطوير تشمل تجديد شبكات الإنارة والصرف، وإعادة تصميم السور الخارجى ليتماشى مع عراقة المبنى ويسمح برؤيته من الخارج، وترميم القباب والصالة الداخلية التى تعرضت للتدمير بسبب الإهمال، بقيمة استثمارات تتخطى مليار جنيه.

يقع مجمع غرناطة بشارع المعهد الاشتراكى بمدينة مصر الجديدة، أمام الميريلاند بإجمالى مساحة 11.1 ألف متر مربع، وتستهدف الشركة من طرح المجمع استغلاله فى الأنشطة السياحية والترفيهية والثقافية المختلفة.

وتم تصميم مبنى غرناطة على الطراز الأندلسى، ويتضمن ساحة مخصصة لسباقات الخيول وتحيطها مجموعة من المدرجات، كما تم تزيين المبنى ببرج وقبة على الطراز الأندلسى.

وكان مبنى غرناطة أحد الأماكن المفضلة التى يتم استقبال الوفود الأجنبية المختلفة به فى عصر الملكية، سواء داخل البرج أو على مدرجات المبنى.

يذكر أن الشركة قررت مد العرض الفنى والمالى بطرح تأجير واستغلال المجمع إلى الخميس 19 أكتوبر الماضى، بعد أن كان بتاريخ 11 مايو السابق.

وحققت الشركة صافى ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى إلى 90.9 مليون جنيه، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.