البورصة المصرية تفاوض 3 شركات عالمية لتغيير نظام التداول مطلع 2024

تجرى البورصة المصرية مفاوضات متقدمة مع 3 شركات عالمية متخصصة فى أنظمة التداول بهدف تغيير نظام التداول الحالى.

وقال أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن هناك أولوية قصوى تتعلق بتطوير نظام التداول القائم خاصة بعدما استمر العمل به لأكثر من 15 عاما، وهو أولى الخطوات فى استراتجية العمل الخاصة بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الشيخ فى تصريحات لـ((البورصة))، أن البورصة تفاضل بين الشركات لاختيار النظام المناسب والمزايا التى تتناسب مع السوق المصرية، وكذلك السعر الأفضل، ليتلائم مع البورصات العالمية وأسواق المنطقة بهدف خلق نظام جديد يعمق سيولة السوق من خلال آليات وتقنيات نظام التداول تتناسب مع ظروف المنافسة الإقليمية.

وتتضمن الاستراتيجية أيضًا ضرورة تفعيل نظام الشورت سيلينج خلال الفترة المقبلة، وأنه جارى العمل على المتطلبات الخاصة بالإطلاق، موضحًا أنه جارى العمل على إطلاق المؤشر المتوافق مع قواعد الشريعة الأسلامية، مرجحًا أن يكون الربع الأول من العام المقبل.

وآلية“شورت سيلنج” هى عبارة عن اقتراض ورقة مالية وبيعها قبل تملكها بهدف شرائها لاحقاً بقيمة أقل، ومن ثم تحقيق ربح مساوى للفرق بين سعر البيع المكشوف وسعر الشراء مطروحاً منه الفائدة التى يدفعها المستثمر مقابل اقتراض الورقة المالية فى الفترة ما بين البيع والشراء.

وتابع أن إطلاق البورصة العقارية بات من ضمن أولويات المرحلة، حيث تنتظر التعديلات التشريعية اللازمة بهدف التدشين وبدء التداول خاصة وأن البنية التحتية للتداول باتت جاهزة.

وتستعد البورصة المصرية لتدشين سوق الحصص العقارية التى تعمل بآلية تحويل ملكية العقار إلى وحدات لإتاحة طرحها للتداول فى هذا السوق مما يتيح إمكانية شراء حصص عينية من العقارات المتاحة للتداول فى السوق العقارية بهدف توظيف مدخرات المستثمرين.