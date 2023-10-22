البورصة المصرية تفاوض 3 شركات عالمية لتغيير نظام التداول مطلع 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) الشيخ: البورصة تستعد لإطلاق المؤشر الإسلامى العام المقبل
تجرى البورصة المصرية مفاوضات متقدمة مع 3 شركات عالمية متخصصة فى أنظمة التداول بهدف تغيير نظام التداول الحالى.
وقال أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن هناك أولوية قصوى تتعلق بتطوير نظام التداول القائم خاصة بعدما استمر العمل به لأكثر من 15 عاما، وهو أولى الخطوات فى استراتجية العمل الخاصة بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الشيخ فى تصريحات لـ((البورصة))، أن البورصة تفاضل بين الشركات لاختيار النظام المناسب والمزايا التى تتناسب مع السوق المصرية، وكذلك السعر الأفضل، ليتلائم مع البورصات العالمية وأسواق المنطقة بهدف خلق نظام جديد يعمق سيولة السوق من خلال آليات وتقنيات نظام التداول تتناسب مع ظروف المنافسة الإقليمية.
وتتضمن الاستراتيجية أيضًا ضرورة تفعيل نظام الشورت سيلينج خلال الفترة المقبلة، وأنه جارى العمل على المتطلبات الخاصة بالإطلاق، موضحًا أنه جارى العمل على إطلاق المؤشر المتوافق مع قواعد الشريعة الأسلامية، مرجحًا أن يكون الربع الأول من العام المقبل.
وآلية“شورت سيلنج” هى عبارة عن اقتراض ورقة مالية وبيعها قبل تملكها بهدف شرائها لاحقاً بقيمة أقل، ومن ثم تحقيق ربح مساوى للفرق بين سعر البيع المكشوف وسعر الشراء مطروحاً منه الفائدة التى يدفعها المستثمر مقابل اقتراض الورقة المالية فى الفترة ما بين البيع والشراء.
وتابع أن إطلاق البورصة العقارية بات من ضمن أولويات المرحلة، حيث تنتظر التعديلات التشريعية اللازمة بهدف التدشين وبدء التداول خاصة وأن البنية التحتية للتداول باتت جاهزة.
وتستعد البورصة المصرية لتدشين سوق الحصص العقارية التى تعمل بآلية تحويل ملكية العقار إلى وحدات لإتاحة طرحها للتداول فى هذا السوق مما يتيح إمكانية شراء حصص عينية من العقارات المتاحة للتداول فى السوق العقارية بهدف توظيف مدخرات المستثمرين.
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