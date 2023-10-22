((دوترا للأسمدة)) تنوع محفظتها الاستثمارية هروبًا من ضغوط الدولار

تسعى مجموعة دوترا المتخصصة فى تصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية لتنويع محفظتها الاستثمارية بدلا من الاعتماد على قطاع واحد، فى محاولة لتقليل المخاطر فى ظل استمرار أزمة نقص الدولار.

قال المهندس مصطفى عبدالعال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة دوترا، إن الشركة ستفتتح مصنعين أحدهما لإعادة تدوير الإطارات المستعملة ومصنعًا للعطور، بجانب تنفيذ توسعات جديدة بشركة“بى واى YB” للتجارة المتخصصة بسوق المال ومقرها فى الإمارات العربية المتحدة بنهاية العام الجارى.

أضاف أن الشركة تجهز لافتتاح مصنع أيضًا“دوترا للكيماويات” بالمنطقة الصناعية الأولى بـ6 أكتوبر بنهاية العام الجارى، متوقًعا وصول حجم الاستثمارات الكلية للمجموعة فى إطار التوسعات الحالية إلى 455 مليون جنيه.

أضاف فى حوار لـ((البورصة))، أن النشاط الرئيسى للشركة هو مجال الأسمدة والمخصبات الزراعية وتعتمد على نحو 60% من مدخلات إنتاج مستوردة مما جعل الشركة تفكر فى خلق توازن من خلال توجيه منتجاتها للتصدير لتوفير الدولار اللازم لشراء تلك المدخلات.

أوضح أن مجموعة دوترا للكيماويات متخصصة فى تصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية وبدأت عملها عام 2002، وتسعى الشركة إلى فتح أسواق تصديرية بأمريكا اللاتينية، ودول شرق آسيا، وماليزيا، وفيتنام.

أشار إلى أن الشركة أنشأت مصنع دوترا للكيماويات بغرض مساعدة المزارع المصرى فى اقتناء المنتج المحلى لما يتمتع به من مواصفات وجودة عالية وسعر منخفض مقارنة بنظيره المستورد .

لفت إلى أن مساحة المصنع تصل إلى 5.7 ألف متر مكعب تشمل عدة منشآت منها معامل مخصصة للبحث و التطوير، ومبنى إدارى، ومعدات متقدمة للإنتاج والتصنيع والتغليف، وعدة مخازن للإنتاج.

أشار إلى أن تصميم المصنع يتضمن الحفاظ على سلامة البيئة والتوافق مع الاشتراطات البيئية طبقاً للمعايير العالمية فهو مصنع صديق للبيئة.

تابع أن الشركة أنشأت مصنع دوترا الخضراء لإعادة تدوير إطارات السيارات، بتكلفة استثمارية 10 ملايين جنيه بالمنطقة الصناعية بأبو رواش ومن المستهدف افتتاحه بنهاية العام.

لفت إلى أن دراسات الجدوى أكدت أن إعادة تدوير الإطارات واستخدام المطاط بعد فصل وتنظيف الإطارات فى أفران الأسمنت والسيراميك والحديد يولد طاقة تعادل الطاقة الناتجة عن الفحم عالى الجودة.

ذكر أن المشروع يبدأ إنتاجه يناير 2024، بحجم إنتاج 20 طنا يوميًا ومن المستهدف تنفيذه على 3 مراحل تبدأ المرحلة الأولى بإعادة تدوير إطارات السيارات بمختلف مقاساتها.

وفى 2025 تبدأ المرحلة الثانية بإعادة تدوير إطارات السيارات وإعادتها مرة اخرى للعمل طبقا للكود المصرى، بينما المرحلة الثالثة سيتم إعادة استخدام خام المطاط فى تقديم صناعات أخرى مثل عوازل الصوت وتبدأ الإنتاج بحلول 2026.

أوضح أن الشركة تعرضت لتراجع كبير فى مبيعاتها بنحو 20% بالدولار، بسبب تأخر الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المحتجزة بالموانئ.

لفت إلى أن الشركة حصلت على تسهيلات بنكية بقيمة 20 مليون جنيه، وبعد ارتفاع سعر الفائدة فى البنوك لم تحصل على أى تسهيلات جديدة.

أشار إلى أن الشركة تستهدف زيادة نمو فى حجم أعمالها بنسبة 15% خلال العام المقبل.

أضاف أن الشركة نفذت توسعات جديدة لشركة YB للتجارة وتم إنشاؤها فى دبى عام 2016 وتعمل فى اسواق المال الدولية ((الاستثمارات المالية)) لتقديم مزيد من الأفكار والفرص الاستثمارية.

لفت إلى إجمالى حجم استثمارات YB للتجارة تقدر بـ 5 ملايين دولار، وتستثمر فى أدوات الدين الدولية والأوراق المالية العربية والدولية.

لفت إلى أن الشركة تعاونت عام 2018 مع بنك سوجن Sogn كمستشار استثمارى لمد الشركة بأحدث التقارير الدولية الاقتصادية فى الفرص الاستثمارية المختلفة، وعام 2021 مع بنك بوس Bos البولندى كمستشار استثمارى لتحديد أوجه الاستثمار المختلفة ودراسة البدائل الاستثمارية.

قال مصطفى عبدالعال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة، إن الشركة اشترت مزرعة على مساحة 200 فدان لإقامة شركة لزراعة النباتات الطبية والعطرية بمحافظة المنيا، بحجم استثمارات 10 ملايين جنيه ومن المتوقع تصدير 100% من إنتاجها.

ذكر أن حجم إنتاج المزرعة المتوقع 200 طن سنويًا وأول عملية تصدير تم الاتفاق عليها بالفعل يناير الماضى لصالح شركة ألمانية.

أشار إلى أن الشركة عام أجرت دراسة تسويقية 2020 وأظهرت احتياج هذه الدول للمنتج الخاص بالشركة وتم الاتفاق ولكن حالت أزمة كورونا بين إتمام الصفقة.

تابع أن الشركة تحرص على المشاركة بالمعارض الدولية لتسويق منتجاتها وفتح أسواق تصديرية جديدة ومنها المشاركة فى معرض الرياض فى السعودية.

كتبت – مريم الرميحى وأحمد غنيم: