((دوترا للأسمدة)) تنوع محفظتها الاستثمارية هروبًا من ضغوط الدولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) القطاعات الجديدة فى“الزراعة” و”تدوير المخلفات” و”سوق المال”
تسعى مجموعة دوترا المتخصصة فى تصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية لتنويع محفظتها الاستثمارية بدلا من الاعتماد على قطاع واحد، فى محاولة لتقليل المخاطر فى ظل استمرار أزمة نقص الدولار.
قال المهندس مصطفى عبدالعال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة دوترا، إن الشركة ستفتتح مصنعين أحدهما لإعادة تدوير الإطارات المستعملة ومصنعًا للعطور، بجانب تنفيذ توسعات جديدة بشركة“بى واى YB” للتجارة المتخصصة بسوق المال ومقرها فى الإمارات العربية المتحدة بنهاية العام الجارى.
أضاف أن الشركة تجهز لافتتاح مصنع أيضًا“دوترا للكيماويات” بالمنطقة الصناعية الأولى بـ6 أكتوبر بنهاية العام الجارى، متوقًعا وصول حجم الاستثمارات الكلية للمجموعة فى إطار التوسعات الحالية إلى 455 مليون جنيه. %60 من مستلزمات الإنتاج لمصنع المخصبات والأسمدة مستوردة
أضاف فى حوار لـ((البورصة))، أن النشاط الرئيسى للشركة هو مجال الأسمدة والمخصبات الزراعية وتعتمد على نحو 60% من مدخلات إنتاج مستوردة مما جعل الشركة تفكر فى خلق توازن من خلال توجيه منتجاتها للتصدير لتوفير الدولار اللازم لشراء تلك المدخلات.
أوضح أن مجموعة دوترا للكيماويات متخصصة فى تصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية وبدأت عملها عام 2002، وتسعى الشركة إلى فتح أسواق تصديرية بأمريكا اللاتينية، ودول شرق آسيا، وماليزيا، وفيتنام.
أشار إلى أن الشركة أنشأت مصنع دوترا للكيماويات بغرض مساعدة المزارع المصرى فى اقتناء المنتج المحلى لما يتمتع به من مواصفات وجودة عالية وسعر منخفض مقارنة بنظيره المستورد .
لفت إلى أن مساحة المصنع تصل إلى 5.7 ألف متر مكعب تشمل عدة منشآت منها معامل مخصصة للبحث و التطوير، ومبنى إدارى، ومعدات متقدمة للإنتاج والتصنيع والتغليف، وعدة مخازن للإنتاج.
أشار إلى أن تصميم المصنع يتضمن الحفاظ على سلامة البيئة والتوافق مع الاشتراطات البيئية طبقاً للمعايير العالمية فهو مصنع صديق للبيئة.
تابع أن الشركة أنشأت مصنع دوترا الخضراء لإعادة تدوير إطارات السيارات، بتكلفة استثمارية 10 ملايين جنيه بالمنطقة الصناعية بأبو رواش ومن المستهدف افتتاحه بنهاية العام.
لفت إلى أن دراسات الجدوى أكدت أن إعادة تدوير الإطارات واستخدام المطاط بعد فصل وتنظيف الإطارات فى أفران الأسمنت والسيراميك والحديد يولد طاقة تعادل الطاقة الناتجة عن الفحم عالى الجودة.
ذكر أن المشروع يبدأ إنتاجه يناير 2024، بحجم إنتاج 20 طنا يوميًا ومن المستهدف تنفيذه على 3 مراحل تبدأ المرحلة الأولى بإعادة تدوير إطارات السيارات بمختلف مقاساتها.
وفى 2025 تبدأ المرحلة الثانية بإعادة تدوير إطارات السيارات وإعادتها مرة اخرى للعمل طبقا للكود المصرى، بينما المرحلة الثالثة سيتم إعادة استخدام خام المطاط فى تقديم صناعات أخرى مثل عوازل الصوت وتبدأ الإنتاج بحلول 2026.
أوضح أن الشركة تعرضت لتراجع كبير فى مبيعاتها بنحو 20% بالدولار، بسبب تأخر الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المحتجزة بالموانئ.
لفت إلى أن الشركة حصلت على تسهيلات بنكية بقيمة 20 مليون جنيه، وبعد ارتفاع سعر الفائدة فى البنوك لم تحصل على أى تسهيلات جديدة.
أشار إلى أن الشركة تستهدف زيادة نمو فى حجم أعمالها بنسبة 15% خلال العام المقبل.
أضاف أن الشركة نفذت توسعات جديدة لشركة YB للتجارة وتم إنشاؤها فى دبى عام 2016 وتعمل فى اسواق المال الدولية ((الاستثمارات المالية)) لتقديم مزيد من الأفكار والفرص الاستثمارية. 5 ملايين دولار حجم استثمارات“Y B” للتجارة ومقرها“دبى”
لفت إلى إجمالى حجم استثمارات YB للتجارة تقدر بـ 5 ملايين دولار، وتستثمر فى أدوات الدين الدولية والأوراق المالية العربية والدولية.
لفت إلى أن الشركة تعاونت عام 2018 مع بنك سوجن Sogn كمستشار استثمارى لمد الشركة بأحدث التقارير الدولية الاقتصادية فى الفرص الاستثمارية المختلفة، وعام 2021 مع بنك بوس Bos البولندى كمستشار استثمارى لتحديد أوجه الاستثمار المختلفة ودراسة البدائل الاستثمارية.
قال مصطفى عبدالعال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة، إن الشركة اشترت مزرعة على مساحة 200 فدان لإقامة شركة لزراعة النباتات الطبية والعطرية بمحافظة المنيا، بحجم استثمارات 10 ملايين جنيه ومن المتوقع تصدير 100% من إنتاجها.
ذكر أن حجم إنتاج المزرعة المتوقع 200 طن سنويًا وأول عملية تصدير تم الاتفاق عليها بالفعل يناير الماضى لصالح شركة ألمانية.
أشار إلى أن الشركة عام أجرت دراسة تسويقية 2020 وأظهرت احتياج هذه الدول للمنتج الخاص بالشركة وتم الاتفاق ولكن حالت أزمة كورونا بين إتمام الصفقة.
تابع أن الشركة تحرص على المشاركة بالمعارض الدولية لتسويق منتجاتها وفتح أسواق تصديرية جديدة ومنها المشاركة فى معرض الرياض فى السعودية.
كتبت – مريم الرميحى وأحمد غنيم:
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