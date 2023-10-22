التموين تتلقى 151 طلبا للشراكة فى المجمعات الاستهلاكية

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم عرض عدد من المُجمعات الاستهلاكية للشراكة مع القطاع الخاص، فى إطار التوجه نحو تشغيل وتطوير الأصول التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وفق مجموعة من المُحددات والضوابط.

وأضاف المصيلحى، أنه تم بالفعل عقد شراكة مع القطاع الخاص فى 6 مجمعات استهلاكية فى عدد من المحافظات كمرحلة أولى، مؤكدًا أن“نتائج هذه المرحلة جيدة”.

وتابع وزير التموين:“تم حصر عدد من الفروع بهدف البدء فى المرحلة الثانية لهذه المبادرة، وتمت مخاطبة مجموعة كبيرة من السلاسل التجارية، وتسلّمنا بالفعل نحو 151 طلبًا من هذه السلاسل للدخول فى مبادرة الشراكة مع القطاع الخاص فى عدد من المجمعات الاستهلاكية، وسيتم التعاقد على المجمعات المستهدفة مع السلاسل التجارية وفق الخطة الموضوعة”.

وأوضح أن هذه الشراكة تأتى أيضًا فى ضوء التوجه التى تتبناه الدولة المصرية بشأن توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص لما له من خبرات وقدرة على تحقيق المزيد من الإيرادات والعوائد، فضلًا عن قدرته على تقديم منتجات ذات جودة عالية.

وأكد وزير التموين، أن هذه الشراكة تُسهم فى تطوير هذه المجمعات وتسهم أيضًا فى توفير حد أدنى من الربح.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك لمتابعة موقف تطوير المجمعات الاستهلاكية من خلال برنامج الشراكة بين عدد من هذه المجمعات والقطاع الخاص، كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من ملفات العمل المختلفة.

وقال المستشار سامح الخِشن، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء: اللقاء تابع موقف توافر السلع فى المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، كما استعرض أيضًا جهود توفير الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، وكذا إجراءات تطوير المجمعات الاستهلاكية.

وفى سياق آخر، قال وزير التموين: مستمرون فى العمل على حوكمة منظومة صرف السلع التموينية، بما يُسهم فى وصول الدعم لمستحقيه، وكذا نعمل على تدريب العاملين وتطوير أدائهم، وفى هذا الإطار شرح الوزير ما يتم من إجراءات لحوكمة هذه المنظومة.

وتابع: هناك تقييم مستمر لجميع رؤساء شركات الجملة وقدرتهم على تطوير الأداء فى الجهات التابعة لهم.

وقال الخشن، إن اللقاء تناول أيضا مراجعة ما يتم من تنسيقات بين وزارتى“التموين” و”الزراعة”؛ بشأن إعلان السعر الاسترشادى لمحصول القمح، مُشيرًا إلى أن هناك توجيهًا بالعمل على تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، عبر إقرار أسعار استرشادية مناسبة.