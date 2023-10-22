اختتام فعاليات المهرجان الدولى السابع للتمور المصرية بواحة سيوة

MENAFN - Al-Borsa News) شهد ختام المهرجان الدولي السابع للتمور المصرية بواحة سيوة توزيع شهادات تقديرية على المشاركين بمعرض التمور والمنتجات اليدوية والحرفية المقام على هامش المهرجان.

وقام الدكتور أمجد القاضي, المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة، وممثلا عن الوزارة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بتوزيع الشهادات على أصحاب المصانع والشركات المنتجة والمصدرة للتمور، موجها لهم الشكروالتقدير على مشاركتهم الفعالة فى فعاليات المهرجان.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة – في بيان اليوم الأحد- أنه شارك بالمعرض 95 عارضاً يمثلون 9 دول منتجة للتمور تضمنت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وليبيا، والسودان، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة العربية السعودية، والمكسيك، وجمهورية مصر العربية ضمن أجنحة خاصة في القرية الأولمبية بسيوة وسط حضور شعبي كبير من مختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى رجال الأعمال والشركات والتي جاءت خصيصاً للاطلاع على أفضل التمور المصرية وإتاحة الفرصة للمزارعين والمنتجين لعقد صفقات تجارية مع الشركات.

وشهدت فعاليات المهرجان ندوة علمية شارك فيها 27 خبيرا وباحثا أكاديميا متخصصا في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور من مختلف المؤسسات الحكومية والمراكز البحثية من عدد من الدول المنتجة للتمور، بالإضافة إلى توزيع جوائز مسابقة التمور المصرية ضمن ثماني فئات.