اختتام فعاليات المهرجان الدولى السابع للتمور المصرية بواحة سيوة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهد ختام المهرجان الدولي السابع للتمور المصرية بواحة سيوة توزيع شهادات تقديرية على المشاركين بمعرض التمور والمنتجات اليدوية والحرفية المقام على هامش المهرجان.
وقام الدكتور أمجد القاضي, المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة، وممثلا عن الوزارة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بتوزيع الشهادات على أصحاب المصانع والشركات المنتجة والمصدرة للتمور، موجها لهم الشكروالتقدير على مشاركتهم الفعالة فى فعاليات المهرجان.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة – في بيان اليوم الأحد- أنه شارك بالمعرض 95 عارضاً يمثلون 9 دول منتجة للتمور تضمنت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وليبيا، والسودان، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة العربية السعودية، والمكسيك، وجمهورية مصر العربية ضمن أجنحة خاصة في القرية الأولمبية بسيوة وسط حضور شعبي كبير من مختلف فئات المجتمع، بالإضافة إلى رجال الأعمال والشركات والتي جاءت خصيصاً للاطلاع على أفضل التمور المصرية وإتاحة الفرصة للمزارعين والمنتجين لعقد صفقات تجارية مع الشركات.
وشهدت فعاليات المهرجان ندوة علمية شارك فيها 27 خبيرا وباحثا أكاديميا متخصصا في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور من مختلف المؤسسات الحكومية والمراكز البحثية من عدد من الدول المنتجة للتمور، بالإضافة إلى توزيع جوائز مسابقة التمور المصرية ضمن ثماني فئات.
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