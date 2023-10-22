منتدى الأعمال البرازيلى العالمى للحلال ينطلق غدًا فى ساو باولو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستضيف الغرفة التجارية العربية البرازيلية غدا بالتعاون مع“ابيكس البرازيل” الوكالة البرازيلية للترويج للصادرات والاستثمار فاعليات النسخة الثانية من منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال على مدار يومي 23 و24 أكتوبر الحالي في مركز الفعاليات“WTC Events” في مدينة ساو باولو.
يوفر المنتدى منصة فريدة للتواصل والتعاون بين الخبراء وقادة الأعمال في هذا المجال ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى أكثر من 400 مشارك يمثلون قطاعات متنوعة، مثل قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية والحكومية والجمعيات ذات الصلة بالقطاع من البرازيل والدول الإسلامية، بما في ذلك العالم العربي.
من جانبه قال أوسمار شحفة، رئيس“الغرفة التجارية العربية البرازيلية“يعد منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال المنصة الوحيدة التي تجمع تحت مظلتها جميع الأطراف المعنية في هذا القطاع كل عامين، ولا يُضاهي أي حدث آخر مخصص بالمنتجات الحلال في البرازيل هذا المنتدى من حيث النطاق.
وأضاف أن المنتدى يشمل مناقشات معمقة حول المنتجات الحلال ويُسهّل تقارب الجهات الفاعلة في هذا القطاع.
ويستضيف المنتدى مجموعة من المتحدثين الذين يمثلون منظومة الحلال بأكملها، بما في ذلك العلماء والمستشارين المتخصصين الذين يتمتعون بعلاقات قوية مع العلامات التجارية الرائدة العاملة في سوق المنتجات الحلال، ويدركون القضايا والمخاوف ذات الصلة، وأفضل الأساليب الناجحة في السوق.
وأضاف يغطي سوق المنتجات الحلال عالميا نحو 60 دولة يبلغ تعداد سكانها مجتمعة نحو 1.97 مليار نسمة، ونشاط تجاري يقدّر بـ 5.7 تريليون دولار سنويًا.
وتابع كلما أدركت الجهات المعنية في سلسلة قيمة التصدير، التي تضم المُصدِّرين ومشغلي الخدمات اللوجستية ومزوّدي الخدمات وغيرهم من الأطراف المعنية في التجارة الدولية، حجم هذا السوق وأهمية المشاركة فيه، كلما عَظُمت الفائدة”.
ونوه بأن البرازيل نجحت في ترسيخ مكانتها كمُصدِّرٍ أساسي للبروتين الحيواني الحاصل على اعتماد المأكولات الحلال لافتا إلى أن المنتجات الحلال المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، تلبى متطلّبات قاعدة واسعة من المستهلكين المسلمين حول العالم.
واكتسبت هذه المنتجات شعبية كبيرة بين شريحة كبيرة من الأفراد على اختلاف خلفياتهم ممن يبحثون عن سلع عالية الجودة منتجة بطرق أخلاقية.
تجدر الاشارة إلى ان المشروع تم اطلاقه في سبتمبر 2022 حقق نجاحا ملحوظا من حيث تحفيز شركات الأغذية والمشروبات لتنويع وتوسيع قائمة الصادرات البرازيلية على اعتماد شهادات الحلال لتشمل نسب أكبر من الأغذية المصنعة وذات القيمة المضافة.
ووفق بيانات غرفة التجارة العربية البرازيلية، فقد بلغت الصادرات المصرية إلى البرازيل 275,45 مليون دولار خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2023، فيما سجلت الصادرات البرازيلية إلى مصر نحو 1,163 مليار دولار خلال تلك الفترة.
وارتفعت الصادرات البرازيلية للدول العربية بنسبة 8% خلال الفترة من“يناير- يوليو 2023′′، لتبلغ 10.61 مليار دولار في مقابل 9,825 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022.
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