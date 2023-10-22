منتدى الأعمال البرازيلى العالمى للحلال ينطلق غدًا فى ساو باولو

MENAFN - Al-Borsa News) تستضيف الغرفة التجارية العربية البرازيلية غدا بالتعاون مع“ابيكس البرازيل” الوكالة البرازيلية للترويج للصادرات والاستثمار فاعليات النسخة الثانية من منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال على مدار يومي 23 و24 أكتوبر الحالي في مركز الفعاليات“WTC Events” في مدينة ساو باولو.

يوفر المنتدى منصة فريدة للتواصل والتعاون بين الخبراء وقادة الأعمال في هذا المجال ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى أكثر من 400 مشارك يمثلون قطاعات متنوعة، مثل قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية والحكومية والجمعيات ذات الصلة بالقطاع من البرازيل والدول الإسلامية، بما في ذلك العالم العربي.

من جانبه قال أوسمار شحفة، رئيس“الغرفة التجارية العربية البرازيلية“يعد منتدى الأعمال البرازيلي – العالمي للحلال المنصة الوحيدة التي تجمع تحت مظلتها جميع الأطراف المعنية في هذا القطاع كل عامين، ولا يُضاهي أي حدث آخر مخصص بالمنتجات الحلال في البرازيل هذا المنتدى من حيث النطاق.

وأضاف أن المنتدى يشمل مناقشات معمقة حول المنتجات الحلال ويُسهّل تقارب الجهات الفاعلة في هذا القطاع.

ويستضيف المنتدى مجموعة من المتحدثين الذين يمثلون منظومة الحلال بأكملها، بما في ذلك العلماء والمستشارين المتخصصين الذين يتمتعون بعلاقات قوية مع العلامات التجارية الرائدة العاملة في سوق المنتجات الحلال، ويدركون القضايا والمخاوف ذات الصلة، وأفضل الأساليب الناجحة في السوق.

وأضاف يغطي سوق المنتجات الحلال عالميا نحو 60 دولة يبلغ تعداد سكانها مجتمعة نحو 1.97 مليار نسمة، ونشاط تجاري يقدّر بـ 5.7 تريليون دولار سنويًا.

وتابع كلما أدركت الجهات المعنية في سلسلة قيمة التصدير، التي تضم المُصدِّرين ومشغلي الخدمات اللوجستية ومزوّدي الخدمات وغيرهم من الأطراف المعنية في التجارة الدولية، حجم هذا السوق وأهمية المشاركة فيه، كلما عَظُمت الفائدة”.

ونوه بأن البرازيل نجحت في ترسيخ مكانتها كمُصدِّرٍ أساسي للبروتين الحيواني الحاصل على اعتماد المأكولات الحلال لافتا إلى أن المنتجات الحلال المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، تلبى متطلّبات قاعدة واسعة من المستهلكين المسلمين حول العالم.

واكتسبت هذه المنتجات شعبية كبيرة بين شريحة كبيرة من الأفراد على اختلاف خلفياتهم ممن يبحثون عن سلع عالية الجودة منتجة بطرق أخلاقية.

تجدر الاشارة إلى ان المشروع تم اطلاقه في سبتمبر 2022 حقق نجاحا ملحوظا من حيث تحفيز شركات الأغذية والمشروبات لتنويع وتوسيع قائمة الصادرات البرازيلية على اعتماد شهادات الحلال لتشمل نسب أكبر من الأغذية المصنعة وذات القيمة المضافة.

ووفق بيانات غرفة التجارة العربية البرازيلية، فقد بلغت الصادرات المصرية إلى البرازيل 275,45 مليون دولار خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2023، فيما سجلت الصادرات البرازيلية إلى مصر نحو 1,163 مليار دولار خلال تلك الفترة.

وارتفعت الصادرات البرازيلية للدول العربية بنسبة 8% خلال الفترة من“يناير- يوليو 2023′′، لتبلغ 10.61 مليار دولار في مقابل 9,825 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022.