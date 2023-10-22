رئيس الوزراء يبحث سبل تنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا

MENAFN - Al-Borsa News) أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اهتمام الدولة بدعم التبادل التجاري بين مصر وبلدان القارة الإفريقية، في إطار توجه الدولة نحو زيادة الصادرات، بما يدفع نحو دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، لبحث سبل تنمية الصادرات المصرية إلى إفريقيا، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

وخلال الاجتماع عرض الفريق كامل الوزير، رؤية وزارة النقل لتشغيل خطوط ملاحية منتظمة لنقل السلع والمنتجات الغذائية إلى الدول الإفريقية، حيث أكد الاستعداد لنقل أي سلع إلى إفريقيا، قائلاً: لدينا عقود مع أكبر الخطوط الملاحية في العالم، كما أن هناك تنسيقاً مع وزير التجارة والصناعة، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وأكدت لهم أن الوزارة مستعدة لنقل أي بضائع للدول الإفريقية، وتم التعاقد أيضاً على 3 سفن لنقل الحبوب والبضائع العامة إلى القارة الإفريقية.

من جانبه وجه رئيس الوزراء، وزير التجارة والصناعة بضرورة عقد اجتماع بحضور وزير النقل، يضم مسئولي جميع المجالس التصديرية، بهدف شرح الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير وسائل نقل البضائع إلى الدول الإفريقية.

كما تطرق الاجتماع أيضاً لاستعراض رؤية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير قطاع المطاحن، حيث تناول الدكتور علي المصيلحي جهود الوزارة في تطوير ورفع كفاءة عدد من المطاحن المُنتجة للدقيق على مستوى الجمهورية، وكذا دور الوزارة في توفير الأقماح للمنظومتين التموينية والحرة لتلبية احتياجات المواطنين.