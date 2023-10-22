20 جنيهًا ارتفاع فى أسعار اللحوم البلدية

(MENAFN
- Al-Borsa News) وهبة: 500 جنيه ارتفاع فى أسعار الأعلاف بعد ثباتها لمدة 3 أشهر
ارتفعت أسعار اللحوم البلدية بنحو 20 جنيهًا منذ أيام، متأثرة بصعود أسعار اللحم القائم بنحو 10 جنيهات بعد ارتفاع الطلب على العجول الجاهزة للذبح منذ بداية الشهر الحالى.
قال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن سوق اللحوم مضطرب مع معاودة أسعار الأعلاف للارتفاع، ما دفع أسعار اللحوم للزيادة بنحو 20 جنيها للكيلو منذ أيام ليسجل الكيلو نحو 320 جنيهًا مقابل 300 جنيه.
أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار الأعلاف ارتفعت بنحو 500 جنيه للطن منذ أيام بعد ثباتها لمدة 3 أشهر، ليسجل متوسط الطن 15.5 ألف جنيه، مقابل 15 ألف جنيه.
أشار إلى أن المعروض من الماشية الجاهزة للذبيح جيد، وتسير القوة الشرائية للمستهلك بمعدلات منتظمة حاليًا وذلك بعد الانتهاء من متطلبات المدارس وارتفاع أسعار الدواجن.
قال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت بعد زيادة أسعار اللحم البقرى القائم من 130 إلى 140 جنيها للكيلو.
أضاف لـ”البورصة”، أن الدورات الحالية التى تضخها المزارع بالأسواق بأسعار مرتفعة، كانت تكلفة تربيتها منخفضة بسبب انخفاض أسعار الأعلاف عقب إجازة عيد الأضحى واستقرارها لمدة 3 أشهر.
أوضح، أن بعض الجزارين يتجه لشراء العجول الكولومبى والإثيوبى المستوردة، فضلا عن البلدية التى ارتفعت أسعارها“بدون مبرر”. فاروق: 10 جنيهات ارتفاعا فى أسعار القائم خلال أسبو
قال فكرى فاروق، رئيس مزرعة الفاروق لتربية الماشية، إن أسعار القائم ارتفعت بنحو 10 جنيهات بعد زيادة الطلب على العجول اللحم.
أضاف لـ”البورصة”، أن سعر القائم البقرى سجل نحو 140 جنيهًا مقابل 130 جنيهًا، وسجل القائم الجاموسى نحو 120 جنيهًا مقابل 110 جنيهات منذ أسبوع. سيف: ارتفاع الطلب على اللحوم بعد دخول المدارس
قال أحمد سيف، رئيس مجلس إدارة مجموعة مزارع العرب لتثمين الماشية، إن الطلب ارتفع على رؤوس الماشية الجاهزة للذبح مع بداية الشهر الحالى، بدعم من الانتهاء من موسم دخول المدارس، بجانب نفاد كميات لحوم الأضاحى المخزنة لدى المستهلكين.
أضاف سيف لـ”البورصة”، أن الفترة التى تعقب موسم الأضاحى من كل عام وحتى موسم المولد النبوى تشهد ركودا على مستوى اللحوم الحمراء.
لفت إلى أن أبرز المشكلات التى تواجه القطاع بعد هبوط أسعار الأعلاف من مستويات تخطت حاجز 20 ألف جنيه للطن، وانتهاء حمى 3 أيام، هى ارتفاع أسعار“صغار الأمهات” عقب انتهاء عيد الأضحى، حيث سجلت الرأس زنة 100 كجم نحو 25 ألف جنيه، بنسبة زيادة قدرها 20% مقارنة بالعام الماضى.
أشار إلى أن الإفراجات المتتالية عن خامات الأعلاف لعبت دورًا كبيرًا فى انخفاض أسعارها بنحو 7 آلاف جنيه للطن خلال 6 شهور، لتتراوح بين 14 و15 ألف للطن بعدما تجاوزت حاجز 20 ألف جنيه للطن.
طالب الحكومة والجهات المعنية بالتصدى لذبح البتلو، لدعم توافره والحفاظ على استقرار معروض اللحوم مستقبلا، ومن جهة أخرى زيادة انتاجية الألبان عند الحفاظ على تربية البتلو، فضلا عن ذبحها.
كما طالب، بفتح الاستيراد للعجول الإيطالى، بعد صعوبة الحصول على إناث أمهاتها المستوردة وتسجيلها نحو 150 ألف جنيه للرأس الواحدة، والتى تنتج نحو 30 كيلو لبن يوميًا، فمنح الحكومة تيسيرات لاستيراد صغارها بأسعار معقولة قد يجعل المعادلة تكتمل من أعلاف وعجول منخفضة السعر وحينها تدفع أسعار اللحوم للانخفاض إلى 200 جنيها، وتحدث وفرة بانتاجية الألبان ما يجبر أسعارها للانخفاض أيضا.
قال محمد العربى، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك طلبا على اللحوم البلدية الحمراء، بعد امتناع بعض المستهلكين عن شرائها خلال الفترة التى تعقب عيد الأضحى.
أضاف العربى لـ”البورصة”، أن أسعار الحمراء البلدية تتراوح بين 280 و320 جنيها للكيلو وتصل إلى 350 جنيها فى بعض المناطق.
وقال محمد السيد، مسئول مبيعات منفذ بيع لحوم سودانية، أن أسعار اللحوم السودانية ارتفعت بنسبة 65% خلال عام، متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم البلدية، وتحرير سعر الصرف، بجانب المشكلات التى واجهتها الشركات المستوردة بعد تراجع وتيرة فتح الاعتمادات المستندية لنقص السيولة الدولارية.
أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار اللحوم السودانية المبردة سجلت 230 جنيها للكيلو، مقارنة بـ 140 جنيها العام الماضى.
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