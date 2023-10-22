20 جنيهًا ارتفاع فى أسعار اللحوم البلدية

ارتفعت أسعار اللحوم البلدية بنحو 20 جنيهًا منذ أيام، متأثرة بصعود أسعار اللحم القائم بنحو 10 جنيهات بعد ارتفاع الطلب على العجول الجاهزة للذبح منذ بداية الشهر الحالى.

قال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن سوق اللحوم مضطرب مع معاودة أسعار الأعلاف للارتفاع، ما دفع أسعار اللحوم للزيادة بنحو 20 جنيها للكيلو منذ أيام ليسجل الكيلو نحو 320 جنيهًا مقابل 300 جنيه.

أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار الأعلاف ارتفعت بنحو 500 جنيه للطن منذ أيام بعد ثباتها لمدة 3 أشهر، ليسجل متوسط الطن 15.5 ألف جنيه، مقابل 15 ألف جنيه.

أشار إلى أن المعروض من الماشية الجاهزة للذبيح جيد، وتسير القوة الشرائية للمستهلك بمعدلات منتظمة حاليًا وذلك بعد الانتهاء من متطلبات المدارس وارتفاع أسعار الدواجن.

قال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت بعد زيادة أسعار اللحم البقرى القائم من 130 إلى 140 جنيها للكيلو.

أضاف لـ”البورصة”، أن الدورات الحالية التى تضخها المزارع بالأسواق بأسعار مرتفعة، كانت تكلفة تربيتها منخفضة بسبب انخفاض أسعار الأعلاف عقب إجازة عيد الأضحى واستقرارها لمدة 3 أشهر.

أوضح، أن بعض الجزارين يتجه لشراء العجول الكولومبى والإثيوبى المستوردة، فضلا عن البلدية التى ارتفعت أسعارها“بدون مبرر”.

قال فكرى فاروق، رئيس مزرعة الفاروق لتربية الماشية، إن أسعار القائم ارتفعت بنحو 10 جنيهات بعد زيادة الطلب على العجول اللحم.

أضاف لـ”البورصة”، أن سعر القائم البقرى سجل نحو 140 جنيهًا مقابل 130 جنيهًا، وسجل القائم الجاموسى نحو 120 جنيهًا مقابل 110 جنيهات منذ أسبوع.

قال أحمد سيف، رئيس مجلس إدارة مجموعة مزارع العرب لتثمين الماشية، إن الطلب ارتفع على رؤوس الماشية الجاهزة للذبح مع بداية الشهر الحالى، بدعم من الانتهاء من موسم دخول المدارس، بجانب نفاد كميات لحوم الأضاحى المخزنة لدى المستهلكين.

أضاف سيف لـ”البورصة”، أن الفترة التى تعقب موسم الأضاحى من كل عام وحتى موسم المولد النبوى تشهد ركودا على مستوى اللحوم الحمراء.

لفت إلى أن أبرز المشكلات التى تواجه القطاع بعد هبوط أسعار الأعلاف من مستويات تخطت حاجز 20 ألف جنيه للطن، وانتهاء حمى 3 أيام، هى ارتفاع أسعار“صغار الأمهات” عقب انتهاء عيد الأضحى، حيث سجلت الرأس زنة 100 كجم نحو 25 ألف جنيه، بنسبة زيادة قدرها 20% مقارنة بالعام الماضى.

أشار إلى أن الإفراجات المتتالية عن خامات الأعلاف لعبت دورًا كبيرًا فى انخفاض أسعارها بنحو 7 آلاف جنيه للطن خلال 6 شهور، لتتراوح بين 14 و15 ألف للطن بعدما تجاوزت حاجز 20 ألف جنيه للطن.

طالب الحكومة والجهات المعنية بالتصدى لذبح البتلو، لدعم توافره والحفاظ على استقرار معروض اللحوم مستقبلا، ومن جهة أخرى زيادة انتاجية الألبان عند الحفاظ على تربية البتلو، فضلا عن ذبحها.

كما طالب، بفتح الاستيراد للعجول الإيطالى، بعد صعوبة الحصول على إناث أمهاتها المستوردة وتسجيلها نحو 150 ألف جنيه للرأس الواحدة، والتى تنتج نحو 30 كيلو لبن يوميًا، فمنح الحكومة تيسيرات لاستيراد صغارها بأسعار معقولة قد يجعل المعادلة تكتمل من أعلاف وعجول منخفضة السعر وحينها تدفع أسعار اللحوم للانخفاض إلى 200 جنيها، وتحدث وفرة بانتاجية الألبان ما يجبر أسعارها للانخفاض أيضا.

قال محمد العربى، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك طلبا على اللحوم البلدية الحمراء، بعد امتناع بعض المستهلكين عن شرائها خلال الفترة التى تعقب عيد الأضحى.

أضاف العربى لـ”البورصة”، أن أسعار الحمراء البلدية تتراوح بين 280 و320 جنيها للكيلو وتصل إلى 350 جنيها فى بعض المناطق.

وقال محمد السيد، مسئول مبيعات منفذ بيع لحوم سودانية، أن أسعار اللحوم السودانية ارتفعت بنسبة 65% خلال عام، متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم البلدية، وتحرير سعر الصرف، بجانب المشكلات التى واجهتها الشركات المستوردة بعد تراجع وتيرة فتح الاعتمادات المستندية لنقص السيولة الدولارية.

أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار اللحوم السودانية المبردة سجلت 230 جنيها للكيلو، مقارنة بـ 140 جنيها العام الماضى.