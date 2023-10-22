((تطوير التجارة)) يستهدف دعم 300 شركة مصدرة بـ36 مليون دولار

يستهدف مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر ((تريد)) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية، توفير الدعم لـ300 شركة تعمل فى أنشطة صناعية متنوعة بنهاية 2026 مقابل 200 شركة منذ عمل المشروع وحتى الآن.

قال محمد الجبيلى، رئيس فريق دعم صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر((تريد))، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن المشروع حصل على تمويلات بقيمة 36 مليون دولار من الوكالة وسيتم صرفها لتأهيل الشركات خلال 5 سنوات.

أضاف لـ((البورصة)) أن الشركات التى يستهدفها المشروع هى شركات بقطاع الصناعات الهندسية، والغذائية، والملابس الجاهزة، والمنسوجات، ومواد البناء، والكيماويات والأسمدة، ومواد التعبئة والتغليف،

ويأتي ذلك وفق الدراسات التى اعتمدت على مدى التنافسية لهذه الصناعات، ومن ضمن نشاطات المشروع تسويق المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.

يعد مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ((تريد))، جزءا من اتفاقية التعاون الثنائي بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لدعم ملف التصدير.

وبدأ مشروع تريد عمله فى مصر عام 2021 ويستمر حتى نهاية 2026، ويهدف المشروع تحقيق مبيعات بقيمة 225 مليون دولار خلال فترة المشروع، وسجل المشروع مبيعات بلغت 25 مليون دولار خلال العامين الماضيين.

لفت إلى أن الشركات المصرية تواجه تحدى فى دخول الأسواق الأوروبية والأمريكية لعدم معرفتها للاشتراطات التى تتطلبها تلك الأسواق وبالتحديد معايير الاستدامة، والجودة، ومعايير السلامة، والالتزام البيئى، خاصة بقطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة.

أشار إلى أن الشركات المستوردة تهتم بملف الاستدامة والالتزام البيئي وتضعه كمعيار للتعاون داخل الأسواق الأوروبية مما خلق ضغطا على الشركات المصرية الراغبة فى التوافق مع تلك المعايير.

لفت إلى أن هناك معوقات في ظل الأوضاع الاقتصادية فى العالم ومصر منها تحديات ذات مشكلات اقتصادية كبرى مثل صعوبة توفير الدولار للحصول على مستلزمات الإنتاج مما يؤثر على دورة التجارة بشكل عام، ويتم التنسيق لحلها مع المؤسسات الحكومية والبنوك.

أردف أن مشروع تريد ممول بنسبة 100% من المعونة الخاصة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمشروع لا يعطى تمويل بشكل مباشر ولكن من خلال دعم فنى سواء تأهيل كوادر، أو المشاركة فى المعارض الدولية، وتوفير مشترين دوليين والتواصل معهم، والإعداد للحصول على شهادات الاعتماد الدولية، والدخول على منصات التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمى، ورفع معايير الجودة.

تابع أن المشروع يقدم خدمات استشارية أخرى أبرزها مساعدة الشركات فى عمل الدراسات التسويقية، واستراتيجيات التصدير، والتعبئة والتغليف.

أوضح أن المعايير العامة لاختيار المصدرين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الدعم الفني من قبل مشروع ((تريد))، هو مرور 3 أعوام كحد أدنى على تواجدها فى السوق، سبق لها التصدير على الأقل مرة واحدة وتعمل فى أى من قطاعات المشروع الـ6.

أضاف أن الشركة ملزمة بمشاركة بيانات التصدير الناتجة عن الدعم الفنى مع مشروع من أجل المتابعة والتقييم، أن تشارك فى تكلفة الدعم الفنى على الأقل بنسبة 50%، لا يوجد للنشاط أى أثر سلبى على البيئة، يجب أن تعتمد الشركة على خطة واضحة لزيادة الصادرات.

ذكر أن خطوات اختيار المصدرين تبدأ بقيام صاحب المشروع بملء نموذج قصير لطلب الحصول على الدعم الفنى، ليقوم مشروع ((تريد)) بتحديد جاهزيته للحصول على الدعم من خلال تنظيم زيارة ميدانية، بعد إجراء الزيارات الميدانية للمصانع وعقد مقابلات مع صاحب المشروع.

أشار إلى سعي مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر لبناء شراكات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين العام والخاص مثل وزارة التجارة والصناعة، مصلحة الجمارك، المجالس التصديرية، واتحاد الصناعات، وجمعيات الأعمال، وشركات القطاع الخاص.

كتبت – مريم الرميحى وأحمد غنيم: