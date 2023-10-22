((الغرف التجارية)) تطلق معارض ضمن مبادرة ((خفض الأسعار))

دشنت عدة غرف تجارية بالمحافظات معارض ضمن مبادرة مجلس الوزراء بخفض الأسعار، واحتواء معدلات التضخم المرتفعة.

قال عمرو أبو العيون، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن بعض الغرف التجارية أطلقت معارض ضمن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية التى أطلقتها الحكومة، مطلع الشهر الجارى، مشيرًا إلى أن هناك بعض الغرف أيضًا تدرس حاليًا مع المحافظات لتحديد أماكن إقامة المعارض للمشاركة فى المبادرة.

أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الاتحاد نسق مع جميع الغرف لإطلاق معارض للمبادرة حتى تكون مقياسا للسيطرة على الأسعار فى المحافظات، ومن جهة أخرى لدعم الروح التنافسية بين التجار المشاركين وغير المشاركين لخفض الأسعار، واحتواء معدلات التضخم المرتفعة.

كان مجلس الوزراء، أعلن عن مبادرة لخفض أسعار 6 سلع أساسية بالتنسيق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات وشركات الصناعات الغذائية الشهر الجارى.

لفت أبو العيون الذى يشغل أيضا منصب رئيس غرفة أسيوط التجارية، أن الغرفة لديها معرض دائم بالتعاون مع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تعرض السلع بأسعار مخفضة.

كشف أن الاتحاد طالب الحكومة والبنك المركزى بتعديلات فى السياسات النقدية، كما تقدم بمقترحات للتعديلات، لاستقطاب أكبر قدر من السيولة الدولارية ومن جهة أخرى محاربة معدلات التضخم المرتفعة.

قال شريف يحيى، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن مجلس الإدارة اجتمع يوم الأربعاء الماضى، وناقش عدد من المقترحات تمهيدًا لإطلاق معارض لمبادرة خفض الأسعار.

أضاف لـ”البورصة”، أن الغرفة بصدد إطلاق من 3 إلى 4 شوادر، وذلك بالتنسيق مع محافظة القاهرة ووزارة التموين.

لفت إلى أن المعارض ستقدم المواد الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف عن المواطنين.

أشار إلى أن الغرفة تنسق مع المحافظة حاليًا، لتحديد عدد العارضين، موضحًا أن خفض الأسعار منذ إطلاق المبادرة، حفز الكثير من التجار والصناع للمشاركة.

وأطلقت غرف تجارية، معارض ومنافذ لمبادرة خفض الأسعار، بمحافظات البحر الأحمر والبحيرة وجنوب سيناء ومرسى مطروح والفيوم ودمياط والأقصر وبورسعيد، تشمل تخفيضات وخصومات تتراوح بين 15% و25% على السلع داخل مبادرة رئيس الوزراء التى تشمل، الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز.

من جانبه قال أحمد رعب، رئيس غرفة الدقهلية التجارية، إن الغرفة بدأت بالفعل بمعرض فى المنصورة وتجهز لإقامة 10 معارض أخرى فى مراكز مختلفة بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه يجرى اختيار المواقع بالتنسيق مع المحافظة وسيتم افتتاح المعرض بداية من شهر نوفمبر المقبل.

أضاف رعب أن الهدف من المعارض تحقيق أكبر انتشار ممكن للمنافذ التى تضخ السلع بتخفيضات للتيسير على المواطنين.

أوضح أكرم الشافعى، رئيس غرفة الإسماعيلية التجارية، أن الغرفة دشنت شوادر لبيع الخضراوات والفواكه بأسعار مخفضة بنحو 20% مقارنة بالأسواق النمطية، مشيرًا إلى أنها دشنت 6 شوادر، حتى الآن.