((الغرف التجارية)) تطلق معارض ضمن مبادرة ((خفض الأسعار))

(MENAFN
- Al-Borsa News) أبو العيون: مطالبات بتوفير الدولار لحل أزمات التكاليف
دشنت عدة غرف تجارية بالمحافظات معارض ضمن مبادرة مجلس الوزراء بخفض الأسعار، واحتواء معدلات التضخم المرتفعة.
قال عمرو أبو العيون، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن بعض الغرف التجارية أطلقت معارض ضمن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية التى أطلقتها الحكومة، مطلع الشهر الجارى، مشيرًا إلى أن هناك بعض الغرف أيضًا تدرس حاليًا مع المحافظات لتحديد أماكن إقامة المعارض للمشاركة فى المبادرة.
أضاف فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الاتحاد نسق مع جميع الغرف لإطلاق معارض للمبادرة حتى تكون مقياسا للسيطرة على الأسعار فى المحافظات، ومن جهة أخرى لدعم الروح التنافسية بين التجار المشاركين وغير المشاركين لخفض الأسعار، واحتواء معدلات التضخم المرتفعة.
كان مجلس الوزراء، أعلن عن مبادرة لخفض أسعار 6 سلع أساسية بالتنسيق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات وشركات الصناعات الغذائية الشهر الجارى.
لفت أبو العيون الذى يشغل أيضا منصب رئيس غرفة أسيوط التجارية، أن الغرفة لديها معرض دائم بالتعاون مع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تعرض السلع بأسعار مخفضة.
كشف أن الاتحاد طالب الحكومة والبنك المركزى بتعديلات فى السياسات النقدية، كما تقدم بمقترحات للتعديلات، لاستقطاب أكبر قدر من السيولة الدولارية ومن جهة أخرى محاربة معدلات التضخم المرتفعة. يحيى: ((تجارية القاهرة)) تستعد لإطلاق 4 شوادر للمبادرة خلال الفترة المقبلة
قال شريف يحيى، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن مجلس الإدارة اجتمع يوم الأربعاء الماضى، وناقش عدد من المقترحات تمهيدًا لإطلاق معارض لمبادرة خفض الأسعار.
أضاف لـ”البورصة”، أن الغرفة بصدد إطلاق من 3 إلى 4 شوادر، وذلك بالتنسيق مع محافظة القاهرة ووزارة التموين.
لفت إلى أن المعارض ستقدم المواد الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف عن المواطنين.
أشار إلى أن الغرفة تنسق مع المحافظة حاليًا، لتحديد عدد العارضين، موضحًا أن خفض الأسعار منذ إطلاق المبادرة، حفز الكثير من التجار والصناع للمشاركة.
وأطلقت غرف تجارية، معارض ومنافذ لمبادرة خفض الأسعار، بمحافظات البحر الأحمر والبحيرة وجنوب سيناء ومرسى مطروح والفيوم ودمياط والأقصر وبورسعيد، تشمل تخفيضات وخصومات تتراوح بين 15% و25% على السلع داخل مبادرة رئيس الوزراء التى تشمل، الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز.
من جانبه قال أحمد رعب، رئيس غرفة الدقهلية التجارية، إن الغرفة بدأت بالفعل بمعرض فى المنصورة وتجهز لإقامة 10 معارض أخرى فى مراكز مختلفة بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه يجرى اختيار المواقع بالتنسيق مع المحافظة وسيتم افتتاح المعرض بداية من شهر نوفمبر المقبل.
أضاف رعب أن الهدف من المعارض تحقيق أكبر انتشار ممكن للمنافذ التى تضخ السلع بتخفيضات للتيسير على المواطنين.
أوضح أكرم الشافعى، رئيس غرفة الإسماعيلية التجارية، أن الغرفة دشنت شوادر لبيع الخضراوات والفواكه بأسعار مخفضة بنحو 20% مقارنة بالأسواق النمطية، مشيرًا إلى أنها دشنت 6 شوادر، حتى الآن.
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