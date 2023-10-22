((الفتح للألبان)) تستهدف مضاعفة طاقتها الإنتاجية خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) محروس: تدشين 20 منفذا العام المقبل باستثمارات 20 مليون جنيه
تعتزم شركة الفتح لمنتجات الألبان، رفع طاقتها الإنتاجية بمعدل 100% من خلال إضافة خطوط إنتاج جديدة العام المقبل.
قال أحمد محروس، مدير إدارة الجودة وسلامة الغذاء بالشركة، إنه يجرى إعداد دراسة الجدوى الخاصة بالتوسعات المستهدفة عبر زيادة خطوط الإنتاج وإضافة ماكينات جديدة، وذلك بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة.
وكشف فى تصريحات لـ”البورصة”، أنه بعد رفع الطاقة الإنتاجية، والتوسع الجغرافى بالمحافظات تسعى الشركة إلى تصدير إنتاجها بالخارج لتوفير الدولار لتسهيل استيراد بعض خامات الإنتاج.
أوضح أن الشركة توسعت فى صناعة منتجات الأجبان نصف الجافة التى كان يتم استيرادها من الخارج، ولكن بعد أزمة الدولار الحالية، بدأت فى تصنيعها محليًا وذلك لتوفير الدولار من جهة وتقديمها بسعر أقل للمستهلك من جهة أخرى.
أشار إلى أن نسبة الاعتماد على المكون المستورد فى منتجات الجبن سهلة الفرد تراجعت من 90% قبل الأزمة الحالية إلى 50%.
أوضح أن الشركة تعمل حاليًا بنحو 25%من طاقتها الإنتاجية التى تقدر بـ100طن شهريًا وذلك نظرًا لعدم توافر الألبان الطازجة بسبب عجز الموردين عن توفير كامل احتياجات المصنع.
ولفت إلى أنه يتم التعاقد مع عدد أكبر من الموردين لحل تلك المشكلة.
أضاف محروس أن شركة الفتح لمنتجات الألبان تعمل فى السوق المصرى منذ 30 عاما وتنتج نحو 23 منتجًا مختلفًا من الألبان مثل الجبن بأنواعها سواء رومى أو أبيض أو موتزاريلا، بجانب الزبدة والسمن الطبيعى والمورتة.
أوضح أن الشركة لديها منفذ واحد بمحافظة الإسكندرية، وجار إنشاء منفذ آخر قبل نهاية العام الجارى، للبيع مباشرة للمستهلكين، فيما تستهدف تدشين 20 منفذًا بالمحافظة العام المقبل باستثمارات 20 مليون جنيه.
وكشف أن هناك خطة لتغطية باقى المحافظات مثل القاهرة والوجهين البحرى والقبلى وكذلك التوسع فى السلاسل التجارية الكبرى وعلى رأسها سلسلة“فتح الله ماركت” وغيرها من السلاسل.
ذكر أنه بعد إعداد دراسة الجدوى اللازمة التوسعات المستهدفة وتحديد التكاليف والاستثمارات المطلوبة، ستدرس الشركة مصادر التمويل سواء ذاتية أو من بنوك أو سيتم الاستعانة بمستثمرين جدد للمشاركة فى التوسعات.
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