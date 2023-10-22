((الفتح للألبان)) تستهدف مضاعفة طاقتها الإنتاجية خلال 2024

تعتزم شركة الفتح لمنتجات الألبان، رفع طاقتها الإنتاجية بمعدل 100% من خلال إضافة خطوط إنتاج جديدة العام المقبل.

قال أحمد محروس، مدير إدارة الجودة وسلامة الغذاء بالشركة، إنه يجرى إعداد دراسة الجدوى الخاصة بالتوسعات المستهدفة عبر زيادة خطوط الإنتاج وإضافة ماكينات جديدة، وذلك بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة.

وكشف فى تصريحات لـ”البورصة”، أنه بعد رفع الطاقة الإنتاجية، والتوسع الجغرافى بالمحافظات تسعى الشركة إلى تصدير إنتاجها بالخارج لتوفير الدولار لتسهيل استيراد بعض خامات الإنتاج.

أوضح أن الشركة توسعت فى صناعة منتجات الأجبان نصف الجافة التى كان يتم استيرادها من الخارج، ولكن بعد أزمة الدولار الحالية، بدأت فى تصنيعها محليًا وذلك لتوفير الدولار من جهة وتقديمها بسعر أقل للمستهلك من جهة أخرى.

أشار إلى أن نسبة الاعتماد على المكون المستورد فى منتجات الجبن سهلة الفرد تراجعت من 90% قبل الأزمة الحالية إلى 50%.

أوضح أن الشركة تعمل حاليًا بنحو 25%من طاقتها الإنتاجية التى تقدر بـ100طن شهريًا وذلك نظرًا لعدم توافر الألبان الطازجة بسبب عجز الموردين عن توفير كامل احتياجات المصنع.

ولفت إلى أنه يتم التعاقد مع عدد أكبر من الموردين لحل تلك المشكلة.

أضاف محروس أن شركة الفتح لمنتجات الألبان تعمل فى السوق المصرى منذ 30 عاما وتنتج نحو 23 منتجًا مختلفًا من الألبان مثل الجبن بأنواعها سواء رومى أو أبيض أو موتزاريلا، بجانب الزبدة والسمن الطبيعى والمورتة.

أوضح أن الشركة لديها منفذ واحد بمحافظة الإسكندرية، وجار إنشاء منفذ آخر قبل نهاية العام الجارى، للبيع مباشرة للمستهلكين، فيما تستهدف تدشين 20 منفذًا بالمحافظة العام المقبل باستثمارات 20 مليون جنيه.

وكشف أن هناك خطة لتغطية باقى المحافظات مثل القاهرة والوجهين البحرى والقبلى وكذلك التوسع فى السلاسل التجارية الكبرى وعلى رأسها سلسلة“فتح الله ماركت” وغيرها من السلاسل.

ذكر أنه بعد إعداد دراسة الجدوى اللازمة التوسعات المستهدفة وتحديد التكاليف والاستثمارات المطلوبة، ستدرس الشركة مصادر التمويل سواء ذاتية أو من بنوك أو سيتم الاستعانة بمستثمرين جدد للمشاركة فى التوسعات.