التسعير يثير أزمة جديدة فى سوق الدواجن

يشهد قطاع الدواجن خلال الفترة الحالية أزمة جديدة بسبب تضارب الأسعار التى تعلنها البورصة الأهلية لتجار الدواجن يوميًا وبين التنفيذ الفعلى للمزارع مع تجار الجملة خاصة أن هناك العديد من الشكاوى من تجار التجزئة بسبب فرق التسعير للدواجن بعد تحديد مبادرة مجلس الوزراء سعر الدواجن عند 65 جنيها للكيلو الواحد من أرض المزرعة.

قال محمود العنانى رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، إن جميع الشركات التابعة للاتحاد ملتزمة بسعر المبادرة التى أعلن عنها مجلس الوزراء الشهر مؤخرًا والتى تنص على تخفيض أسعار الدواجن بنسبة 15% لتسجل 65 جنيها من أرض المزرعة.

أضاف العنانى، أن بعض الشركات كانت غير ملتزمة بأسعار المبادرة الأسبوع الماضى ولكن أصبح هناك انضباط تام من جميع الشركات بالسعر المعلن دون زيادة خاصة أن هناك جهات رقابية ترصد جميع المخالفات الناتجة عن التلاعب بالأسعار، مما يعرض مرتكبها لعقوبات كبيرة.

أوضح أن الاتحاد يباشر عمله من خلال توجيه تلك الشركات للالتزام بما نصت عليه المبادرة على الرغم من انخفاض المعروض من الدواجن الفترة الحالية بسبب ضعف تسكين دورات جديدة لارتفاع أسعار الكتاكيت وخامات الأعلاف فضلًا عن عزوف شركات الأعلاف عن البيع بالآجل.

ومن جانبه قال أنور العبد نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن الشركات التى التزمت بمبادرة الحكومة لخفض الأسعار مثلت 30% من حجم السوق بينما صغار المربين يمثلون 70%، مشيرًا إلى التزام كبار المنتجين بالمبادرة وأن أسعار التكاليف لا تحتسب بشكل يومى، على حد وصفه.

رجح أن تشهد التكاليف انخفاضًا خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن اتحاد منتجى الدواجن فى انتظار رد الشركة القابضة للصناعات الغذائية على طلبه بتوفير كميات من الدواجن لطرحها بأسعار المبادرة فى فروع شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لها.

فيما ذكر مصدر من كبار مؤسسات الدواجن للاستيراد والتصدير بمحافظة دمياط، أنه بالفعل هناك فرق سعر يقدر بنحو 7 جنيهات بين تسعير البورصة وتنفيذ المزارع والمنتجين مؤكدًا، أن دور تلك المؤسسات يقتصر على توجيه تعليماتها للمزارع للالتزام بسعر المبادرة عند 65 جنيها دون زيادة.

وأضاف أن المزارع لم تمتثل للتعليمات التى تصدرها المكاتب بالمؤسسات بسبب ما وصفه بـ”الجشع”، مؤكدا وجود صراع بين المزارع وكل من تاجر الجملة وتاجر التجزئة والمستهلك خاصة أن الضرر الكبير يقع على كاهل المستهلك فى نهاية الأمر.

أوضح ضرورة تفعيل الدور الرقابى على تلك المزارع خاصة أنهم يدعون البيع بأسعار المبادرة على وسائل التواصل الإجتماعى، عند 65 جنيها ولكن عند دخول تجار الجملة للعنابر للتحميل يكون تسعير الكيلو 71 جنيها، مما يساهم فى إثارة أزمة بين الجملة والتجزئة عند تسليمه الدواجن.

وأشار إلى وجود انخفاض فى المعروض بالسوق بسبب خروج صغار المربين لارتفاع أسعار الكتاكيت وعدم دخول دورات تسكين جديدة وتراجع شركات الأعلاف، عن البيع بالآجل فضلًا عن التضخم وخروج المزارع ذات الطاقات الإنتاجية المنخفضة.

وحصلت“البورصة” على فواتير من تجار تجزئة تفيد بصحة فروق التسعير بين ما تعلنه البورصة الأهلية وتنفيذ المزارع على أرض الواقع.

وقال أحمد عبد العظيم، أحد تجار التجزئة، بمنطقة إمبابة، إنه استلم دواجن من تاجر الجملة يوم السبت الماضى بسعر 76 جنيهًا للكيلو، ليبيعها للمستهلك بنحو 80 جنيها مؤكدًا أنه لا يوجد التزام من جانب المزارع والمنتجين بمبادرة الحكومة ولابد من تفعيل الدور الرقابى.

أوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية للقاهرة، أن ارتفاع تكاليف الإنتاج فى الوقت الحالى يرجع إلى تسعير شراء مستلزمات الإنتاج من الأعلاف بسعر الدولار غير الرسمى الذى يصل إلى 44 جنيها، مما أدى إلى ارتفاع أسعار مدخلات الأعلاف من الذرة الصفراء والصويا والمنتج النهائى منها بنحو ألف جنيه للطن.