التموين تطرح 26 منفذًا تجاريًا تابعة لـ((القابضة الغذائية)) للشراكة مع القطاع الخاص

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((كارفور)) و((اللولو)) و((الفار)) أبرز المتقدمين بطلبات للحصول على منافذ
يعتزم جهاز تنمية التجارة الداخلية، طرح عدد من منافذ شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية للشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ”البورصة”، إن الجهاز سيطرح المنافذ على عدة مراحل، حيث ستضم المرحلة الأولى طرح 26 منفذًا، لافتًا إلى أن الجهاز تلقى طلبات من العديد من السلاسل التجارية للحصول على وهى كل من“كارفور” و”الفار” و”اللولو ماركت” و”مجموعة منصور للتجزئة”.
أضاف المصدر أن الطرح سيكون غدًا الثلاثاء، وأنه لن يتم البدء فى المرحلة الثانية من الطرح إلا بعد إنهاء كافة التعاقدات الخاصة بالمرحلة الأولى.
قال على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات صحفية خلال الأسبوع الجارى، إنه تم عرض عدد من المجمعات الاستهلاكية للشراكة مع القطاع الخاص، فى إطار التوجه نحو تشغيل وتطوير الأصول التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وفق مجموعة من المحددات والضوابط.
أوضح أن هذه الشراكة تأتى فى ضوء التوجه الذى تتبناه الدولة بشأن توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، لما له من خبرات وقدرة على تحقيق المزيد من الإيرادات والعوائد، فضلًا عن قدرته على تقديم منتجات ذات جودة مرتفعة.
أضاف أنه تم حصر عدد من الفروع بهدف البدء فى المرحلة الثانية لهذه المبادرة، وتمت مخاطبة مجموعة كبيرة من السلاسل التجارية، وتقدم نحو 151 طلبا من السلاسل وسيتم التعاقد على المجمعات المستهدفة مع السلاسل التجارية وفق الخطة الموضوعة.
وقال إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إنه سيتم طرح بعض المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قبل نهاية العام لإدارة وتشغيل القطاع الخاص ضمن خطة الدولة للتخارج من قطاع التجزئة.
أوضح أن هناك ما يقرب من ألف منفذ تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، منوهاً بأن هناك توجهاً لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص.
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