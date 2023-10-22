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التموين تطرح 26 منفذًا تجاريًا تابعة لـ((القابضة الغذائية)) للشراكة مع القطاع الخاص

10/22/2023 2:14:41 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ((كارفور)) و((اللولو)) و((الفار)) أبرز المتقدمين بطلبات للحصول على منافذ

يعتزم جهاز تنمية التجارة الداخلية، طرح عدد من منافذ شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية للشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ”البورصة”، إن الجهاز سيطرح المنافذ على عدة مراحل، حيث ستضم المرحلة الأولى طرح 26 منفذًا، لافتًا إلى أن الجهاز تلقى طلبات من العديد من السلاسل التجارية للحصول على وهى كل من“كارفور” و”الفار” و”اللولو ماركت” و”مجموعة منصور للتجزئة”.

أضاف المصدر أن الطرح سيكون غدًا الثلاثاء، وأنه لن يتم البدء فى المرحلة الثانية من الطرح إلا بعد إنهاء كافة التعاقدات الخاصة بالمرحلة الأولى.

قال على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات صحفية خلال الأسبوع الجارى، إنه تم عرض عدد من المجمعات الاستهلاكية للشراكة مع القطاع الخاص، فى إطار التوجه نحو تشغيل وتطوير الأصول التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وفق مجموعة من المحددات والضوابط.

أوضح أن هذه الشراكة تأتى فى ضوء التوجه الذى تتبناه الدولة بشأن توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، لما له من خبرات وقدرة على تحقيق المزيد من الإيرادات والعوائد، فضلًا عن قدرته على تقديم منتجات ذات جودة مرتفعة.

أضاف أنه تم حصر عدد من الفروع بهدف البدء فى المرحلة الثانية لهذه المبادرة، وتمت مخاطبة مجموعة كبيرة من السلاسل التجارية، وتقدم نحو 151 طلبا من السلاسل وسيتم التعاقد على المجمعات المستهدفة مع السلاسل التجارية وفق الخطة الموضوعة.

وقال إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إنه سيتم طرح بعض المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قبل نهاية العام لإدارة وتشغيل القطاع الخاص ضمن خطة الدولة للتخارج من قطاع التجزئة.

أوضح أن هناك ما يقرب من ألف منفذ تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، منوهاً بأن هناك توجهاً لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص.

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