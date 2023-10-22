الجامعة العربية تشيد باستجابة الدول العربية لتقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN/أشادت جامعة الدول العربية، باستجابة الدول العربية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للحد من الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أكثرمن 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، وإرسال جسور مساعدات جوية لإمداد الشعب الفلسطيني باحتياجاته في هذا الوقت العصيب، للتخفيف من حدة الآثار المترتبة على العدوان الإسرائيلي الغاشم، والدور المصري المميز في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.

جاء ذلك في بيان تلته الأمين العام المساعد لشؤون الاجتماعية بالجامعة السفير هيفاء أبو غزالة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأحد، في مقر الأمانة العامة بالعاصمة المصرية القاهرة،

حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بحضور رئيس المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر صالح التويجري.

ودعت أبو غزالة الشعوب العربية إلى الاستجابة لحملات التبرعات التي أطلقتها الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في الدول الأعضاء لدعم الشعب الفلسطيني، خاصة قطاع غزة الذي يعاني لليوم الـ16 على التوالي من كارثة إنسانية غير مسبوقة، نتيجة التصعيد الإسرائيلي الخطير والحصار الجائر

غير الإنساني، وقطع الكهرباء والماء والوقود، بالإضافة إلى منع الإمدادات الإغاثية والإنسانية للمدنيين، مع

استمرار القضف العشوائي والهجمات العسكرية

على جميع الأحياء في قطاع غزة، التي طالت المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والبنايات السكنية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من

الأطفال والنساء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين،

كما أشار البيان إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في ظل ما تقوم به إسرائيل من سياسة العقاب الجماعي، باستهداف المدنيين عمدا، وقصف منازلهم وتدميرها بالكامل، وتهجيرهم القسري، مع انهيار القطاع الصحي الذي امتلأت مستشفياته ومراكزه الصحية بالمصابين، ونفدت إمداداته من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية والعاجلة والوقود، نتيجة للعدد الهائل من الإصابات التي تعرض لها الفلسطينيون جراء الانتهاكات المستمرة، بالإضافة إلى استهداف العاملين في القطاع الصحي والإنساني أثناء تأديتهم

واجبهم الإنساني.

وحذرت أبو غزالة من استمرار الوضع الخطير اللاإنساني في قطاع غزة، الذي سوف يؤدي إلى معاناة لا حدود لها، مشيرة إلى الفاجعة الخطيرة والمجزرة التي نفذها الاحتلال في المستشفى المعمداني، التي راح ضحيتها المئات من الأطفال والنساء.

وشددت على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، وضرورة الضغط على إسرائيل للوقف الفوري لهذه الحرب والمأساة الإنسانية غير المسبوقة، والسماح بتدفق الإمدادات والاحتياجات الطبية والأدوية المنقذة للحياة.

كما أكدت أن 70% من حصيلة الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والنساء والمسنين، كما يقدر عدد النازحين داخل القطاع بمليون شخص، منهم 513 ألفا لجأوا إلى المنشآت التابعة للأونروا، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية وثقت 59 هجوما ضد العاملين في القطاع الصحي، و69 اعتداءً على المنشآت الصحية، فيما استُشهد أكثر من 37 من العاملين الصحيين، وأصيب العشرات منهم، وتضررت 32 سيارة إسعاف، وهناك 7 مستشفيات توقفت عن تقديم الخدمة تماما.

من جانبه، أكد التويجري أن الكارثة التي يشهدها قطاع غزة واحدة من أكبر الكوارث التي يشهدها العالم، مؤكدا أن غزة تعاني من حصار مطبق واستهداف للمنشآت والمدنيين، وأن سلطات الاحتلال ترتكب انتهاكات غير مسبوقة للقانون الدولي الإنساني، إذ تعمل المنظمة على توثيقها، لكونها ترقى إلى جرائم حرب.

وقال: "إننا أمام جريمة مكتملة الأركان تحدث على أراضي غزة من استهداف للمدنيين، واستهداف لرجال الإسعاف والإنقاذ، وحصار مطبق غير مسبوق، بالإضافة إلى

القصف الجوي المستمر، والحرمان من المساعدات الأساسية والإنسانية، إذ إن المنظمة طلبت من المانحين والمنظمات والجمعيات

التوقف عن إرسال المساعدات إلى حين تصريف المساعدات المتراكمة في معبر رفح وإدخالها".

يُذكر أن الجمعية تمثل تجمعا لكل منظمات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في المنطقة العربية، إذ تضم في عضويتها 21 جمعية وطنية عربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.



