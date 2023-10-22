مظاهرة حاشدة في الدنمارك تضامنا مع شعبنا وتنديدا بعدوان الاحتلال

MENAFN - Palestine News Network ) كوبنهاجن/PNN/تظاهر الآلاف اليوم الأحد، في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، تنديدا بالعدون الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعار "الحرية لفلسطين"، "وأوقفوا الحرب على غزة".

ودعا المشاركون المجتمع الدولي، إلى وقف جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، خاصة في قطاع غزة.

وأدانوا العدوان على قطاع غزة، والقصف الإسرائيلي المتواصل الذي أسفر عن استشهاد وجرح الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير المنازل والأبراج السكنية، والذي طال المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء ودور العبادة التي لجأ إليها المواطنون العزّل والمرضى، مطالبين بالحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني.



