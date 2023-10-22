Sunday, 22 October 2023 09:57 GMT

مظاهرة حاشدة في الدنمارك تضامنا مع شعبنا وتنديدا بعدوان الاحتلال

10/22/2023 2:13:53 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) كوبنهاجن/PNN/تظاهر الآلاف اليوم الأحد، في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، تنديدا بالعدون الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعار "الحرية لفلسطين"، "وأوقفوا الحرب على غزة".

ودعا المشاركون المجتمع الدولي، إلى وقف جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، خاصة في قطاع غزة.

وأدانوا العدوان على قطاع غزة، والقصف الإسرائيلي المتواصل الذي أسفر عن استشهاد وجرح الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير المنازل والأبراج السكنية، والذي طال المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء ودور العبادة التي لجأ إليها المواطنون العزّل والمرضى، مطالبين بالحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني.


MENAFN22102023000205011050ID1107283416

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث