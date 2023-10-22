مظاهرة حاشدة في الدنمارك تضامنا مع شعبنا وتنديدا بعدوان الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network )
كوبنهاجن/PNN/تظاهر الآلاف اليوم الأحد، في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، تنديدا بالعدون الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعار "الحرية لفلسطين"، "وأوقفوا الحرب على غزة".
ودعا المشاركون المجتمع الدولي، إلى وقف جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، خاصة في قطاع غزة.
وأدانوا العدوان على قطاع غزة، والقصف الإسرائيلي المتواصل الذي أسفر عن استشهاد وجرح الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير المنازل والأبراج السكنية، والذي طال المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء ودور العبادة التي لجأ إليها المواطنون العزّل والمرضى، مطالبين بالحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني.
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