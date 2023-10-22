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إصابة شابين بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال زواتا غرب نابلس

10/22/2023 2:13:53 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/أصيب شابان بالرصاص، مساء اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية زواتا غرب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، بأن شابين أصيبا برصاص الاحتلال أحدهما في الوجه، والآخر بالقدم، وجرى نقلهما للمستشفى.

وأفادت مصادر بأن أكثر من عشرين مركبة عسكرية إسرائيلية اقتحمت قرية زواتا، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق كثيف للرصاص والغاز السام المسيل للدموع، بالقرب من مقبرة القرية.


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