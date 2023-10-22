إصابة شابين بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال زواتا غرب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/أصيب شابان بالرصاص، مساء اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية زواتا غرب نابلس.
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، بأن شابين أصيبا برصاص الاحتلال أحدهما في الوجه، والآخر بالقدم، وجرى نقلهما للمستشفى.
وأفادت مصادر بأن أكثر من عشرين مركبة عسكرية إسرائيلية اقتحمت قرية زواتا، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق كثيف للرصاص والغاز السام المسيل للدموع، بالقرب من مقبرة القرية.
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