Sunday, 22 October 2023 09:57 GMT

الاحتلال يقمع وقفة مساندة لغزة في القدس ويعتقل 6 شبان

10/22/2023 2:13:53 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN/قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، وقفة مساندة لغزة، في شارع صلاح الدين، واعتقلت 6 شبان من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال انتشرت في شارع صلاح الدين، تزامنا مع وقفة مساندة لغزة، واعتدت على المشاركين فيها، واعتقلت الشاب
عرين الزعانين، والشاب عبد بربر، بعد الاعتداء عليهما بالضرب.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان لم تعرف هويتهم بعد، عقب اندلاع مواجهات في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مجد دعنا أثناء مروره عبر حاجز حزما، شمال شرق القدس المحتلة.


MENAFN22102023000205011050ID1107283414

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث