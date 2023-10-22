الاحتلال يقمع وقفة مساندة لغزة في القدس ويعتقل 6 شبان

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN/قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، وقفة مساندة لغزة، في شارع صلاح الدين، واعتقلت 6 شبان من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال انتشرت في شارع صلاح الدين، تزامنا مع وقفة مساندة لغزة، واعتدت على المشاركين فيها، واعتقلت الشاب

عرين الزعانين، والشاب عبد بربر، بعد الاعتداء عليهما بالضرب.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان لم تعرف هويتهم بعد، عقب اندلاع مواجهات في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مجد دعنا أثناء مروره عبر حاجز حزما، شمال شرق القدس المحتلة.



