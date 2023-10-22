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شهيدان برصاص الاحتلال في قرية زواتا غرب نابلس

10/22/2023 2:13:53 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/استشهد شاب، وأصيب اثنان آخران، أحدهما جروحه وصفت بالخطيرة، مساء اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية زواتا غرب نابلس.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب جهاد مازن صبحي صالح (29 عاما) برصاص الاحتلال في زواتا، فيما وصلت إصابتان إلى مستشفى رفيديا الحكومي، إحداهما بحالة خطيرة في الصدر.

وأفادت مصادر بأن أكثر من عشرين مركبة عسكرية إسرائيلية اقتحمت قرية زواتا، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق كثيف للرصاص والغاز السام المسيل للدموع، بالقرب من مقبرة القرية.


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