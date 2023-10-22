مصرف أبو ظبي ينفي اعتزامه بيع حصته في إيفاكو للبترول - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
نفى مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، اتخاذ أي قرار بشأن بيع مساهمة البنك في شركة“إيفاكو للبترول”.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة المصرية بشأن ما نشر بعنوان“اعتزام مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر بيع مساهمته في شركة المصرية للصمامات ايفاكو”.
وارتفعت أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي مصر، بنسبة 113.2% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 2.16 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.01 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزاد صافي الدخل من العائد خلال النصف الأول ليصل 3.89 مليار جنيه، مقارنة بـ2.14 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم له.
كما ارتفع عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة خلال الستة أشهر إلى 8.31 مليار جنيه، مقابل 4.85 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2021.
وتضاعفت أرباح مصرف أبو ظبي الإسلامي 1.24 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل مليار جنيه، مقارنة بربح 444.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وزاد عائد البنك من المرابحات والمشاركات والإيرادات المشابهة خلال الثلاثة أشهر ليصل 3.83 مليار جنيه، مقابل عائد 2.31 مليار جنيه في الربع المقارن من 2022.
وكشف مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، عن استخدم كامل متخصلات زيادة رأس المال البالغ ملياري جنيه، والمقيدة في 1 نوفمبر 2022.
وأوضح المصرف، أنه استخدم كامل القيمة في استيفاء بند رأس المال في قانون البنك الركزي المصري.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، القوائم المالية للعام الماضي، وإخلاء طرف المجلس عن الفترة.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن العام الماضي.
فيما وافقت العمومية غير العادية، على تعديل المادتين 39 و40 من النظام الأساسي للمصرف.
وكان وافق مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، على تعديل المواد 6 و7 من النظام الأساسي للبنك.
وأوضح أن التعديل يتضمن زيادة رأس المال المدفوع من 4 مليار جنيه إلى 5 مليار جنيه، بشرط موافقة البنك المركزي المصري على التعديل.
وكانت الجمعية العامة العادية لمصرف أبوظبي الإسلامي، قررت زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 4 مليارات جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه.
وتأتي الزيادة موزعة على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم ومصاريف إصدار قدرها 5 قروش، من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
وتضمن القرار أن يتم السير في إجراءات الزيادة بعد الانتهاء من تسجيل زيادة رأس المال من 2 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه.
وارتفعت أرباح مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر بنسبة 50.3% خلال العام الماضي، لتصل 2.18 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.45 مليار جنيه خلال 2021.
وزاد صافي دخل البنك من العائد إلى 4.82 مليار جنيه، مقابل 3.6 مليار جنيه في 2021.
كما ارتفع عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة خلال العام الماضي ليصل إلى 11.03 مليار جنيه، مقابل 8.19 مليار جنيه خلال 2021.
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