مصرف أبو ظبي ينفي اعتزامه بيع حصته في إيفاكو للبترول - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > نفى مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، اتخاذ أي قرار بشأن بيع مساهمة البنك في شركة“إيفاكو للبترول”.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة المصرية بشأن ما نشر بعنوان“اعتزام مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر بيع مساهمته في شركة المصرية للصمامات ايفاكو”.

وارتفعت أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي مصر، بنسبة 113.2% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 2.16 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.01 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزاد صافي الدخل من العائد خلال النصف الأول ليصل 3.89 مليار جنيه، مقارنة بـ2.14 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم له.

كما ارتفع عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة خلال الستة أشهر إلى 8.31 مليار جنيه، مقابل 4.85 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2021.

وتضاعفت أرباح مصرف أبو ظبي الإسلامي 1.24 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل مليار جنيه، مقارنة بربح 444.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وزاد عائد البنك من المرابحات والمشاركات والإيرادات المشابهة خلال الثلاثة أشهر ليصل 3.83 مليار جنيه، مقابل عائد 2.31 مليار جنيه في الربع المقارن من 2022.

وكشف مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، عن استخدم كامل متخصلات زيادة رأس المال البالغ ملياري جنيه، والمقيدة في 1 نوفمبر 2022.

وأوضح المصرف، أنه استخدم كامل القيمة في استيفاء بند رأس المال في قانون البنك الركزي المصري.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، القوائم المالية للعام الماضي، وإخلاء طرف المجلس عن الفترة.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن العام الماضي.

فيما وافقت العمومية غير العادية، على تعديل المادتين 39 و40 من النظام الأساسي للمصرف.

وكان وافق مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، على تعديل المواد 6 و7 من النظام الأساسي للبنك.

وأوضح أن التعديل يتضمن زيادة رأس المال المدفوع من 4 مليار جنيه إلى 5 مليار جنيه، بشرط موافقة البنك المركزي المصري على التعديل.

وكانت الجمعية العامة العادية لمصرف أبوظبي الإسلامي، قررت زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 4 مليارات جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه.

وتأتي الزيادة موزعة على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم ومصاريف إصدار قدرها 5 قروش، من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

وتضمن القرار أن يتم السير في إجراءات الزيادة بعد الانتهاء من تسجيل زيادة رأس المال من 2 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه.

وارتفعت أرباح مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر بنسبة 50.3% خلال العام الماضي، لتصل 2.18 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.45 مليار جنيه خلال 2021.

وزاد صافي دخل البنك من العائد إلى 4.82 مليار جنيه، مقابل 3.6 مليار جنيه في 2021.

كما ارتفع عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة خلال العام الماضي ليصل إلى 11.03 مليار جنيه، مقابل 8.19 مليار جنيه خلال 2021.