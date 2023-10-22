ديسمبر المقبل.. وفد بلغاري يزور مصر لبحث فرص التعاون المشترك

بحث المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع ديان كاتراتشيف سفير بلغاريا بالقاهرة، تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وخلال اللقاء، أشار سمير إلى أهمية استفادة المستثمرين البلغاريين من المزايا الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاستثمار في السوق المصري والتي تشمل توفر العمالة المؤهلة وارتباط مصر باتفاقيات للتجارة التفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والتى تتيح سهولة نفاذ المنتجات المصنعة على أرض مصر للأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن الوزارة أعدت مؤخراً قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج يمكن لرجال الأعمال من بلغاريا إقامة صناعات فيها بما يسهم في توطين الصناعة المحلية ونقل الخبرات الصناعية البلغارية الطويلة للسوق المصري إلى جانب فرص التصنيع المشترك سواء في مصر أو بلغاريا.

وأوضح أن القاهرة ستستضيف الشهر المقبل فعاليات النسخة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية الذى ينظمه البنك الافريقي للتصدير والاستيراد بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارة الأفريقية، الذي من المتوقع أن يحظى بمشاركة 75 دولة و1600 عارض وعقد صفقات تجارية واستثمارية هو ما يمثل فرصة متميزة أمام المستثمرين من دولة بلغاريا.

وأعرب سمير عن ترحيبه بزيارة وزير الاقتصاد البلغاري المرتقبة الى القاهرة خلال شهر ديسمبر المقبل، والتي من المتوقع أن تتضمن وفداً من الشركات البلغارية لبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، مشيراً إلى إمكانية عقد الدورة القادمة لمجلس الأعمال المصري البلغاري وعقد منتدى أعمال مصري بلغاري على هامش الزيارة.

من جانبه، أكد ديان كاتراتشيف سفير بلغاريا بالقاهرة حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر لمستويات متميزة، باعتبارها احدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتا إلى ضرورة تنويع هيكل التجارة البينية بين مصر وبلغاريا لترقى إلى مستوى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

وأشار كاتراتشيف إلى إمكانية الاستفادة في السوق البلغاري كبوابة للمنتجات المصرية لقارة أوروبا، والاستفادة من السوق المصري كمحور لنفاذ الصادرات البلغارية لأسواق دول القارة الأفريقية، مشيراً إلى إمكانية استفادة مصر من دولة بلغاريا كمصدر للقمح.