ديسمبر المقبل.. وفد بلغاري يزور مصر لبحث فرص التعاون المشترك

(MENAFN
- Al-Borsa News) سمير: المعرض الأفريقي للتجارة البينية يمثل فرصة لمستثمري بلغاريا
بحث المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع ديان كاتراتشيف سفير بلغاريا بالقاهرة، تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وخلال اللقاء، أشار سمير إلى أهمية استفادة المستثمرين البلغاريين من المزايا الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاستثمار في السوق المصري والتي تشمل توفر العمالة المؤهلة وارتباط مصر باتفاقيات للتجارة التفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والتى تتيح سهولة نفاذ المنتجات المصنعة على أرض مصر للأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن الوزارة أعدت مؤخراً قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج يمكن لرجال الأعمال من بلغاريا إقامة صناعات فيها بما يسهم في توطين الصناعة المحلية ونقل الخبرات الصناعية البلغارية الطويلة للسوق المصري إلى جانب فرص التصنيع المشترك سواء في مصر أو بلغاريا.
وأوضح أن القاهرة ستستضيف الشهر المقبل فعاليات النسخة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية الذى ينظمه البنك الافريقي للتصدير والاستيراد بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارة الأفريقية، الذي من المتوقع أن يحظى بمشاركة 75 دولة و1600 عارض وعقد صفقات تجارية واستثمارية هو ما يمثل فرصة متميزة أمام المستثمرين من دولة بلغاريا.
وأعرب سمير عن ترحيبه بزيارة وزير الاقتصاد البلغاري المرتقبة الى القاهرة خلال شهر ديسمبر المقبل، والتي من المتوقع أن تتضمن وفداً من الشركات البلغارية لبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، مشيراً إلى إمكانية عقد الدورة القادمة لمجلس الأعمال المصري البلغاري وعقد منتدى أعمال مصري بلغاري على هامش الزيارة. كاتراتشيف: يمكن لمصر الاستفادة من بلغاريا كمصدر للقمح
من جانبه، أكد ديان كاتراتشيف سفير بلغاريا بالقاهرة حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر لمستويات متميزة، باعتبارها احدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتا إلى ضرورة تنويع هيكل التجارة البينية بين مصر وبلغاريا لترقى إلى مستوى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.
وأشار كاتراتشيف إلى إمكانية الاستفادة في السوق البلغاري كبوابة للمنتجات المصرية لقارة أوروبا، والاستفادة من السوق المصري كمحور لنفاذ الصادرات البلغارية لأسواق دول القارة الأفريقية، مشيراً إلى إمكانية استفادة مصر من دولة بلغاريا كمصدر للقمح.
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