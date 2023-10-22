هواوي تتربع على عرش شبكات الـ5G عالمياً رغم الحصار الأمريكي

MENAFN - Al-Borsa News) مع تطور تكنولوجيا المعلومات بسرعة، والنمو المطرد نحو تبني شبكات الجيل الخامس 5G، وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، فقد تطورت أيضاً المكونات التي تسهل اتصالات الشبكة لمقدمي الخدمات ومستخدمي المؤسسات.

ووفقاً لتوقعات“Statista Market Insights”، فإن“موارد الأجهزة التي تتيح الاتصال بالشبكات السلكية واللاسلكية والاتصالات والعمليات والإدارة بالإضافة إلى الوصول إلى شبكة الاتصالات والإنترنت” ستبلغ قيمتها العالمية نحو 192 مليار دولار في عام 2023.

ومن المقدر أن تكون معظم هذه القيمة مرتبطة بشبكات مزودي الخدمة التي تغطي أجهزة التوجيه والمحولات، والاتصال الهاتفي عبر بروتوكول الإنترنت، والوصول إلى النطاق العريض ونقل الموجات الدقيقة. وعند النظر إلى من يسيطر على أكبر أجزاء السوق، فإن شركة واحدة تتفوق عليها جميعاً – على الرغم من أن الأمر لا يخلو من التدقيق.

وبحصة سوقية تبلغ 27% في قطاع البنية التحتية للشبكات، تفوقت“هواوي” على منافسيها الأوروبيين والأمريكيين بهامش 10% أو أكثر في عام 2020.

وكانت الشركة الصينية في طليعة تطوير تقنية 5G القوية لبعض الوقت، على الرغم من أن بعض الدول مثل الولايات المتحدة، فرضت حظراً على تراخيص التصدير، ومنعت أو نصحت بشدة بعدم بيع هواتف هواوي الذكية واستبعدت الشركة من خططها لتوسيع وبناء قدرة شبكة الجيل الخامس خوفاً من التجسس من قبل الحكومة الصينية والسماح للعملاء الأجانب بالوصول إلى البنية التحتية الحيوية.

ومن بين اللاعبين الرئيسيين الآخرين في سوق البنية التحتية للشبكات، شركة الاتصالات الأمريكية العملاقة“Cisco”، و”Motorola Solutions”، بالإضافة إلى شركة“NEC” اليابانية.

وتصدرت أوروبا القائمة أيضاً مع“نوكيا”، و”إريكسون”، من فنلندا والسويد على التوالي. وفي حين أن حصص السوق قد تشير إلى خلاف ذلك، فإن مقدمي خدمات البنية التحتية للاتصالات والشبكات الأوروبيين يواجهون أوقاتاً عصيبة.