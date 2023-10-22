جوميا تتعاون مع أمان القابضة لإتاحة خدمات جديدة لعملاء الشركتين

MENAFN - Al-Borsa News) أبرمت شركة“جوميا” منصة التجارة الإلكترونية في السوق المصرية شراكة استراتيجية مع“أمان القابضة” لتوفير المزيد من فرص الدعم المالي وإتاحة خدمات رقمية جديدة لعملاء جوميا الحاليين والجدد لتسهيل حصولهم على كافة المنتجات والسلع عبر منصتها الإلكترونية كخيار جديد للسداد عند الشراء عن طريق وسيلة التسوق“اشتري الآن وادفع لاحقًا” والتقسيط مع أمان.

وتعتبر وسيلة التسوق“اشتري الآن وادفع لاحقًا” هي وسيلة الدفع الأسرع نموًا في مجال التجارة الإلكترونية في الوقت الحالي مع ازدياد الإقبال عليها للاستفادة من مزاياها، حيث تسمح هذه الطريقة للمتسوقين الالكترونيين بدفع الفواتير على أقساط شهرية بدون فائدة، كما أن عمليات الدفع الإلكتروني توفر بيئة معاملات آمنة و فعالة ومنخفضة التكلفة.

من جانب آخر أعلنت الشركتين أيضا عن اختيار ((جوميا باي)) كبوابة دفع آمنة على تطبيق أمان حيث تسمح طرق الدفع الرقمية الجديدة والآمنة لمحبي التسوق عبر الإنترنت من دفع فواتير المشتريات المختلفة، مما يجعلها وسيلة الدفع الأمثل والأسرع نموًا واستخدامًا في مجال التجارة الإلكترونية في الوقت الحالي، كما توفر عمليات الدفع الإلكتروني، بشكل عام، بيئة آمنة ومنخفضة التكلفة للمعاملات المالية الإلكترونية، نظرًا لازدياد أعداد زوار المنصات الإلكترونية وحرصهم على الاستفادة من مزايا الدفع الإلكتروني المختلفة. كما تطلق أمان لأول مرة على جوميا عرض 0% فائدة، 0% رسوم إدارية، 0% رسوم شراء.

وقال عبد اللطيف عُلما، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، إن انضمام أمان القابضة إلى شركاء جوميا، يأتي هذا الانضمام كجزء من جهود تعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين الشركتين، كما أعرب عن فخر فريق عمل منصة جوميا باي بالشراكة الاستراتيجية مع أمان وبذلك تصبح“أمان” أداة من أدوات الدفع عبر منصة جوميا ، وتصبح جوميا باي وسيلة لسداد الأقساط على منصةAMAN SuperApp.

وأضاف عُلما، أن التعاون مع“أمان” يهدف إلى تعزيز نمط حياة المتسوقين من خلال تحسين تجربتهم في التسوق الإلكتروني وتوفير حلول مرنة لسداد المشتريات وتحفيز المتسوقين على شراء احتياجاتهم في أي وقت من خلال إتاحة خدمات الشراء من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والسلع في الفئات المختلفة، مشيرا أن جوميا تستهدف مصلحة العملاء في المقام الأول من خلال تلبية احتياجاتهم بطرق مُيسرة للسداد للحصول على أعلى درجات الرضا لدى العملاء.

ومن جانبه قال حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بأمان القابضة، إن تلك الخطوة المشتركة بين شركة أمان ومنصة جوميا للتجارة الإلكترونية، وأن أمان تعمل دومًا على التوسع و توفير طرق رقمية مبتكرة أكثر شمولًا للدفع، لدعم العملاء وتمكينهم من الحصول على خطط دفع مرنة تتناسب مع احتياجاتهم ومختلف قدراتهم الشرائية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية سريعة التغير، مما يعزز من وتيرة تحقيق الشمول المالي وترسيخ مفهوم الاقتصاد غير نقدي.

كما أضاف مغازي:“تهدف أمان القابضة من خلال الشراكة مع جوميا إلى التوسع في تقديم خدماتها في مجال التمويل الاستهلاكي على نطاق رقمي أوسع من خلال منصة جوميا التي تحظى بقاعدة عملاء هائلة في مصر، حيث يمكن لعملاء جوميا الآن الاستفادة من خدمات تقسيط أمان التي تتيح لهم عمليات الشراء عبر الإنترنت ودفع الأقساط بسهولة تامة من خلال أحد أكبر وأسرع شبكات الدفع الإلكتروني في مصر، التي تبلغ نحو 150 ألف نقطة بيع في جميع أنحاء الجمهورية، أو إلكترونيًا من خلال تطبيق أمان الرائد AMAN Super-App”.