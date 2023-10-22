تحليق 60 بالونًا طائرًا يقل 1600 سائح بسماء الأقصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حلق 60 بالونا طائرا يقل 1600 سائح من مختلف الجنسيات بسماء محافظة الأقصر، اليوم الأحد للاستمتاع بسحر المشاهد الطبيعية الخضراء والجبال والمعابد الفرعونية القديمة من أعلى نقطة في السماء.
وقال ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود – في بيان اليوم – إن رحلات البالون من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية في عاصمة السياحة العالمية، لافتا إلى أن مستقلي البالون يستمتعون بمشاهدة معابد الملوك والملكات ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى سماء البر الغربي.
وأكد عبود أنه يتم إجراء فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالون والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى، موضحا أن المحافظة اتخذت إجراءات السلامة الكاملة، وهناك تنسيق كامل مع الجهات الأمنية، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل، التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها سلطات الطيران المدني بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة.
أ. ش. أ
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