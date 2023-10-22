مذكرة تفاهم بين اتحاد المقاولين المصرى والتركى لتنفيذ مشروعات بقيمة 25 مليار دولار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وقع المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، ومناردال إيرين رئيس اتحاد المقاولين الأتراك اتفاقية تعاون بين الاتحادين لتنفيذ المشاريع التى يطرحها البنك الإسلامى للتنمية والتى تقدر قيمتها بـ25 مليار دولار، وذلك فى إطار فعاليات اجتماع مجلس إدارة اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية الذى انعقد بتركيا خلال الشهر الجارى.

وأكد الدكتور مالك دنقلا، أمين عام اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، أن حفل التوقيع شهده كل من نائب وزير التجارة التركى محمود جورجيان، والمهندس زكريا بن عبد الرحمن رئيس اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، والمهندس حسن عبد العزير رئيس اتحاد المقاولين الإفريقى.

وقال المهندس محمد سامى سعد، إن الشركات المصرية أثبتت كفاءة عالية فى تنفيذ المشاريع القومية الكبرى فى مصر، وكذلك فى الدول العربية وكافة أرجاء القارة الإفريقية.

ودعا الشركات المصرية والتركية للمشاركة فى اللقاء المشترك الذى يعقده البنك الإسلامى للتنمية مع اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية يوم 30 أكتوبر لتوضيح المشروعات التى سيمولها البنك فى العام القادم.

وأكد مناردال إيرين رئيس اتحاد المقاولين الأتراك، إن الاتحاد يهدف إلى تطوير التعاون مع اتحادات المقاولين فى الدول الإسلامية خاصة فى دول السعودية والعراق ومصر وليبيا ولبنان والسودان والمغرب والبحرين من أجل تمهيد الطريق لشركات المقاولات الإسلامية للحصول على حصة أكبر فى سوق البناء العالمى وذلك من خلال توحيد القدرات والإمكانيات.

وقال إن البنك الإسلامى للتنمية يقدم فرصا مهمة فيما يتعلق بتمويل المشاريع فى البلدان الإسلامية، ما يتيح فرص التعاون والتشارك فى المشاريع التى يتم تنفيذها من خلال موارد البنك الإسلامى للتنمية.