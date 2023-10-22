مذكرة تفاهم بين اتحاد المقاولين المصرى والتركى لتنفيذ مشروعات بقيمة 25 مليار دولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، ومناردال إيرين رئيس اتحاد المقاولين الأتراك اتفاقية تعاون بين الاتحادين لتنفيذ المشاريع التى يطرحها البنك الإسلامى للتنمية والتى تقدر قيمتها بـ25 مليار دولار، وذلك فى إطار فعاليات اجتماع مجلس إدارة اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية الذى انعقد بتركيا خلال الشهر الجارى.
وأكد الدكتور مالك دنقلا، أمين عام اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، أن حفل التوقيع شهده كل من نائب وزير التجارة التركى محمود جورجيان، والمهندس زكريا بن عبد الرحمن رئيس اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، والمهندس حسن عبد العزير رئيس اتحاد المقاولين الإفريقى.
وقال المهندس محمد سامى سعد، إن الشركات المصرية أثبتت كفاءة عالية فى تنفيذ المشاريع القومية الكبرى فى مصر، وكذلك فى الدول العربية وكافة أرجاء القارة الإفريقية.
ودعا الشركات المصرية والتركية للمشاركة فى اللقاء المشترك الذى يعقده البنك الإسلامى للتنمية مع اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية يوم 30 أكتوبر لتوضيح المشروعات التى سيمولها البنك فى العام القادم.
وأكد مناردال إيرين رئيس اتحاد المقاولين الأتراك، إن الاتحاد يهدف إلى تطوير التعاون مع اتحادات المقاولين فى الدول الإسلامية خاصة فى دول السعودية والعراق ومصر وليبيا ولبنان والسودان والمغرب والبحرين من أجل تمهيد الطريق لشركات المقاولات الإسلامية للحصول على حصة أكبر فى سوق البناء العالمى وذلك من خلال توحيد القدرات والإمكانيات.
وقال إن البنك الإسلامى للتنمية يقدم فرصا مهمة فيما يتعلق بتمويل المشاريع فى البلدان الإسلامية، ما يتيح فرص التعاون والتشارك فى المشاريع التى يتم تنفيذها من خلال موارد البنك الإسلامى للتنمية.
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