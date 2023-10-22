الثلاثاء.. غلق باب تحويل حاجزي سكن كل المصريين للوحدات المتوفرة بالمشروعات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، إنه سيتم غلق باب تحويل الحجز للمشروعات المتوافر بها وحدات لمنخفضي الدخل الحاجزين ضمن المبادرة الرئاسية“سكن كل المصريين”، بعد غد الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2023.

وأوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإعلان شهد تزايدًا في إقبال المواطنين على التقديم مؤخرًا، حيث وصل عدد طلبات المواطنين المتقدمين للتحويل إلى 3036 طلبًا.

وأضافت أن المحولون لمدينة حدائق أكتوبر (نموذج 90 مترا) جاءوا في المقدمة بواقع 2002 طلب تحويل، ثم المحولين لمدينة أكتوبر الجديدة – غرب المطار (نموذج 90 مترا) بواقع 633 طلبا، ثم من حولوا لمدينة السادات من مركز قويسنا بواقع 157 طلب تحويل، يليهم من حولوا لمركز بني سليمان (خلف الشونة) بواقع 129 طلب تحويل، ثم من قاموا بالتحويل لمدينة العلالمة بواقع 62 طلب تحويل، ثم من حولوا لمدينة السادات من مدينة أشمون بواقع 53 طلب تحويل.

وأوضحت أن هذا الإعلان يوفر وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين الذين سوف يتم قبولهم ضمن إعلان التحويلات.

ولفتت إلى أنه في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة تكون الأولوية طبقًا للترتيب الآتي، أولًا: المتزوج ويعول ويشمل ذلك (الأرمل/الأرملة، ويعول، المطلق/المطلقة، ويعول)، والأولوية للأصغر سنًا، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا، ثانيًا: المتزوج وتكون الأولوية للأصغر سنًا، ثالثًا: الأعزب وتكون الأولوية للأصغر سنًا.