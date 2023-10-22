الثلاثاء.. غلق باب تحويل حاجزي سكن كل المصريين للوحدات المتوفرة بالمشروعات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، إنه سيتم غلق باب تحويل الحجز للمشروعات المتوافر بها وحدات لمنخفضي الدخل الحاجزين ضمن المبادرة الرئاسية“سكن كل المصريين”، بعد غد الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2023.
وأوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإعلان شهد تزايدًا في إقبال المواطنين على التقديم مؤخرًا، حيث وصل عدد طلبات المواطنين المتقدمين للتحويل إلى 3036 طلبًا.
وأضافت أن المحولون لمدينة حدائق أكتوبر (نموذج 90 مترا) جاءوا في المقدمة بواقع 2002 طلب تحويل، ثم المحولين لمدينة أكتوبر الجديدة – غرب المطار (نموذج 90 مترا) بواقع 633 طلبا، ثم من حولوا لمدينة السادات من مركز قويسنا بواقع 157 طلب تحويل، يليهم من حولوا لمركز بني سليمان (خلف الشونة) بواقع 129 طلب تحويل، ثم من قاموا بالتحويل لمدينة العلالمة بواقع 62 طلب تحويل، ثم من حولوا لمدينة السادات من مدينة أشمون بواقع 53 طلب تحويل.
وأوضحت أن هذا الإعلان يوفر وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين الذين سوف يتم قبولهم ضمن إعلان التحويلات.
ولفتت إلى أنه في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة تكون الأولوية طبقًا للترتيب الآتي، أولًا: المتزوج ويعول ويشمل ذلك (الأرمل/الأرملة، ويعول، المطلق/المطلقة، ويعول)، والأولوية للأصغر سنًا، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا، ثانيًا: المتزوج وتكون الأولوية للأصغر سنًا، ثالثًا: الأعزب وتكون الأولوية للأصغر سنًا.
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