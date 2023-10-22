طلعت مصطفى: مستمرين في إجراءات تنفيذ صفقة الاستحواذ على الفنادق التاريخية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أنها ما زالت مستمرة من خلال شركاتها التابعة في إجراءات تنفيذ صفقة الاستحواذ على شركة الفنادق التاريخية.

وقررت إدارة البورصة ايقاف التعامل على اسهم الشركة لمدة 10دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الاعلان.

كشفت وثيقة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تتناول الخطوات التفصيلية للطروحات، عن وجود 5 عروض تنافست على حصة الـ30% من شركة ((إيجوتاك)) التي تم تأسيسها لتضم 7 فنادق تاريخية.

وتضم الشركة 7 فنادق هى ((ماريوت)) القاهرة، و((كتاراكت)) أسوان، و((مينا هاوس)) الهرم، و((وينتر بالاس)) الأقصر، و((سيسل)) الإسكندرية، و((موفنبيك)) أسوان، و((ألفنتين)) أسوان.

وأضاف التقرير، أن المتنافسين على تلك الحصة كلاً من صندوق جهاز قطر للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار، وعجلان وإخوانه، وجهاز أبوظبي للاستثمار، إلى جانب مجموعة طلعت مصطفى.

وتم الترسية على مجموعة طلعت مصطفى على أن يتم الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة المزمع بقيمة 705 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أنه في مايو 2023 تم تأهيل العرضين المقدمين من مجموعة طلعت مصطفى وجهاز قطر للاستثمار، وتم التفاوض معهما لتحسين التقييم المادي، وتحسين صيغة الشراكة.