Sunday, 22 October 2023 09:56 GMT

29% انخفاض مبيعات الشعير - جريدة الوطن السعودية

10/22/2023 2:01:50 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت مبيعات الشعير العلفي في الأسواق المحلية العام الماضي انخفاضا في المبيعات بنسبة 28.5%، حيث بلغ إجمالي الكميات المباعة 3.900.332 ملايين طن، وتوزعت المبيعات على مختلف محطات البيع الرئيسية بالمملكة ممثلة في جدة، والجموم، والشميسي، وينبع، وجازان، وضباء، والدمام، والجبيل، في وقت بلغ إجمالي الشركات المؤهلة لاستيراد الشعير لأغراض التجارة أو إنتاج الأعلاف 26 شركة ومصنعا.
انخفاض المستورد
كشف تقرير الهيئة العامة للأمن الغذائي للعام الماضي، انخفاض كميات الشعير المستوردة، حيث بلغت 4.759.273 ملايين طن، مقارنة بعام 2021 والتي بلغت 5.617.477 ملايين طن، وبلغ إجمالي البواخر 80 باخرة.
بلدان الاستيراد
تصدرت أستراليا مناشئ استيراد الشعير، حيث بلغت الكميات المستوردة 3.240.314 ملايين طن بـ68%، وعدد البواخر 55 باخرة، وحلت ألمانيا ثانيا، بإجمالي 643.147 ألف طن بـ14%، وعدد البواخر 10 بواخر، وروسيا ثالثا، بإجمالي 384.908 ألف طن بـ8%، وعدد البواخر 7 بواخر، ورومانيا رابعا، بإجمالي 239.279 ألف طن 5%، وعدد البواخر 4 بواخر، وتصدرت البحر الأحمر الموانئ المستقبلة للشعير المستورد، حيث بلغ إجمالي الكمية المستقبلة 3.264.440 ملايين طن بـ69%، وعدد البواخر 52 باخرة، وحلت الخليج العربي ثانيا، بإجمالي 1.494.833 مليون طن بـ31%، وعدد البواخر 28 باخرة.
نمو المخزون
سجلت المخزونات المحلية من الشعير نموا في العام الماضي، حيث بلغت كمية المخزونات المحلية لتغطية استهلاك المملكة 5.5 أشهر، مقارنة بعام 2021، والتي بلغت 2.5 شهر، وهو الأمر الذي انعكس على وفرة المعروض في السوق المحلي.
Asf:
%29 انخفاض مبيعات الشعير
3.900 ملايين طن كميات مباعة
8 محطات استفادت من المبيعات
26 شركة ومصنعا لاستيراد الشعير
4.7 ملايين طن كميات الشعير المستورد
80 باخرة نقلت الشعير
نمو المخزونات المحلية من الشعير
الأكثر مناشئ استيراد:
أستراليا: 68%
ألمانيا: 14%
روسيا: 8%
رومانيا: 5%
الموانئ المستقبلة:
البحر الأحمر: 69%
عدد البواخر: 52
الخليج العربي: 31%
عدد البواخر: 28 باخرة

MENAFN22102023000089011017ID1107283370

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث