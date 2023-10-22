29% انخفاض مبيعات الشعير - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) سجلت مبيعات الشعير العلفي في الأسواق المحلية العام الماضي انخفاضا في المبيعات بنسبة 28.5%، حيث بلغ إجمالي الكميات المباعة 3.900.332 ملايين طن، وتوزعت المبيعات على مختلف محطات البيع الرئيسية بالمملكة ممثلة في جدة، والجموم، والشميسي، وينبع، وجازان، وضباء، والدمام، والجبيل، في وقت بلغ إجمالي الشركات المؤهلة لاستيراد الشعير لأغراض التجارة أو إنتاج الأعلاف 26 شركة ومصنعا. انخفاض المستورد
كشف تقرير الهيئة العامة للأمن الغذائي للعام الماضي، انخفاض كميات الشعير المستوردة، حيث بلغت 4.759.273 ملايين طن، مقارنة بعام 2021 والتي بلغت 5.617.477 ملايين طن، وبلغ إجمالي البواخر 80 باخرة. بلدان الاستيراد
تصدرت أستراليا مناشئ استيراد الشعير، حيث بلغت الكميات المستوردة 3.240.314 ملايين طن بـ68%، وعدد البواخر 55 باخرة، وحلت ألمانيا ثانيا، بإجمالي 643.147 ألف طن بـ14%، وعدد البواخر 10 بواخر، وروسيا ثالثا، بإجمالي 384.908 ألف طن بـ8%، وعدد البواخر 7 بواخر، ورومانيا رابعا، بإجمالي 239.279 ألف طن 5%، وعدد البواخر 4 بواخر، وتصدرت البحر الأحمر الموانئ المستقبلة للشعير المستورد، حيث بلغ إجمالي الكمية المستقبلة 3.264.440 ملايين طن بـ69%، وعدد البواخر 52 باخرة، وحلت الخليج العربي ثانيا، بإجمالي 1.494.833 مليون طن بـ31%، وعدد البواخر 28 باخرة. نمو المخزون
سجلت المخزونات المحلية من الشعير نموا في العام الماضي، حيث بلغت كمية المخزونات المحلية لتغطية استهلاك المملكة 5.5 أشهر، مقارنة بعام 2021، والتي بلغت 2.5 شهر، وهو الأمر الذي انعكس على وفرة المعروض في السوق المحلي.
Asf:
%29 انخفاض مبيعات الشعير
3.900 ملايين طن كميات مباعة
8 محطات استفادت من المبيعات
26 شركة ومصنعا لاستيراد الشعير
4.7 ملايين طن كميات الشعير المستورد
80 باخرة نقلت الشعير
نمو المخزونات المحلية من الشعير
الأكثر مناشئ استيراد:
أستراليا: 68%
ألمانيا: 14%
روسيا: 8%
رومانيا: 5%
الموانئ المستقبلة:
البحر الأحمر: 69%
عدد البواخر: 52
الخليج العربي: 31%
عدد البواخر: 28 باخرة
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