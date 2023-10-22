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فيليكس على رأس تشكيل برشلونة المتوقع أمام بيلباو

10/22/2023 10:12:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يلتقي برشلونة فريق أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.
ويسعى البارسا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة مطاردة ريال مدريد على صدارة الليجا.
ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن التشكيل المتوقع لبرشلونة في مباراة اليوم، كالآتي:
حراسة المرمى: تير شتيجن.
الدفاع: بالدي - إينيجو مارتينيز - أندرياس كريستينسن - جواو كانسيلو.
الوسط: جافي - أوريول روميو - إلكاي جوندوجان.
الهجوم: جواو فيليكس - فيران توريس - لامين يامال.
يذكر أن برشلونة يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، خلف ريال مدريد صاحب الصدارة بـ4 نقاط، لكن الفريق الكتالوني خاض مباراة أقل.
وفي الجهة المقابلة، يحتل فريق أتلتيك بيلباو المركز السادس برصيد 17 نقطة.

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